每日星座運勢／獅子得財得積極工作 放下嚴肅面孔

2022-03-29

牡羊座

短評：較平靜的一天，沒有意外收獲也能感覺滿足。

【整體運★★☆☆☆】

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度哦！

【愛情運★★★☆☆】

婚姻生活平淡了許多，應懂得體會平淡中的幸福；單身者容易表錯情會錯意。

【事業運★★☆☆☆】

接手新任務的機率高，讓你有點力不從心，不要著急，穩定情緒你會看到希望。

【財富運★★☆☆☆】

求財不易，暫時打消投資念頭，等待強運再行改變！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

短評：精心打扮，能為你的運勢加分。

【整體運★★★☆☆】

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

【事業運★★★★☆】

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：相信有競爭的生活會更美妙。

【整體運★★★★☆】

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

【愛情運★★★☆☆】

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

【財富運★★★☆☆】

出門在外應保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：財運旺盛，回報即在眼前。

【整體運★★★★☆】

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 薔薇粉

開運方位：正北方向

處女座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

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