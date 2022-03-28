每日星座運勢／處女給他人多點關心 宜懂破財消災

2022-03-28

牡羊座

短評：心情浮躁的一天，做事過於衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

【事業運★★☆☆☆】

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：充滿激情，很有鬥志。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

【愛情運★★★★☆】

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

【財富運★★★★☆】

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：把握好說話尺度，以免得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★☆☆☆☆】

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：細節上的處理不能疏忽。

【整體運★★★★☆】

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。

【事業運★★★★☆】

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

處女座

短評：給他人多點關心。

【整體運★★★☆☆】

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

射手座

短評：敢於開創是成功關鍵。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

【事業運★★★★☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

【財富運★★★☆☆】

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：無奈與追求共存，思想在爭論。

【整體運★★★☆☆】

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

【事業運★★★☆☆】

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

【財富運★★★★☆】

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 薰衣草紫

開運方位：西北方向

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