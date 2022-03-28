每日星座運勢／處女給他人多點關心 宜懂破財消災
2022-03-28
牡羊座
短評：心情浮躁的一天，做事過於衝動。
【整體運★★☆☆☆】
今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。
【愛情運★★★☆☆】
單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。
【事業運★★☆☆☆】
總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。
【財富運★★☆☆☆】
花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 芥末黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：充滿激情，很有鬥志。
【整體運★★★★★】
與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。
【愛情運★★★★☆】
有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。
【事業運★★★★☆】
今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。
【財富運★★★★☆】
善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
雙子座
短評：把握好說話尺度，以免得罪人。
【整體運★☆☆☆☆】
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
【愛情運★☆☆☆☆】
不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
【財富運★☆☆☆☆】
衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：細節上的處理不能疏忽。
【整體運★★★★☆】
感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。
【愛情運★★★☆☆】
感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。
【事業運★★★★☆】
思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。
【財富運★★★☆☆】
走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃
開運方位：西南方向
獅子座
短評：幫助他人會收穫不少。
【整體運★★★☆☆】
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。
【財富運★★★☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕
開運方位：正東方向
處女座
短評：給他人多點關心。
【整體運★★★☆☆】
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
【愛情運★★☆☆☆】
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。
【財富運★★★☆☆】
別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 辣椒紅
開運方位：正東方向
天秤座
短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
【整體運★★★★☆】
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
【愛情運★★★☆☆】
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
【事業運★★★★☆】
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
【財富運★★★☆☆】
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。
【整體運★★☆☆☆】
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
【事業運★★☆☆☆】
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★☆☆☆】
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙
開運方位：東北方向
射手座
短評：敢於開創是成功關鍵。
【整體運★★★☆☆】
苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。
【事業運★★★★☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。
【財富運★★★☆☆】
暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 蘑菇灰
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：財不可外露。
【整體運★★☆☆☆】
愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！
【事業運★★★☆☆】
有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。
【財富運★☆☆☆☆】
言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
【整體運★★★★☆】
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
【愛情運★★★★☆】
單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。
【事業運★★★★☆】
很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。
【財富運★★★☆☆】
適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：無奈與追求共存，思想在爭論。
【整體運★★★☆☆】
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
【愛情運★★★☆☆】
愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。
【事業運★★★☆☆】
對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。
【財富運★★★★☆】
運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00am 薰衣草紫
開運方位：西北方向
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