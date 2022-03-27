每日星座運勢／金牛靈感閃現貪享受 容易錯過機會

2022-03-27

牡羊座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

金牛座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

【整體運★★★★★】

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

【愛情運★★★★☆】

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

【財富運★★★★☆】

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

【整體運★★★★★】

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

【事業運★★★★★】

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

【財富運★★★★☆】

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

天秤座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：新環境新感覺。

【整體運★★★☆☆】

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

【愛情運★★★★☆】

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

【事業運★★★☆☆】

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

【財富運★★☆☆☆】

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：充滿創意的一天。

【整體運★★★★☆】

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

【愛情運★★★★☆】

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

【事業運★★★☆☆】

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

【財富運★★★★☆】

懂得開源節流者，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：用心生活，把握良機。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

【事業運★★★★★】

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 可可棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

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