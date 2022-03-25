每日星座運勢／雙魚與前輩深入溝通 發現不錯商機

2022-03-25

牡羊座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

金牛座

短評：情緒波動較大，精神狀態不佳。

【整體運★★☆☆☆】

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

【事業運★★☆☆☆】

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

【財富運★★☆☆☆】

自我破壞形象恐會驅離財神。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：太過張揚的行為，容易引起他人反感。

【整體運★★★☆☆】

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

【愛情運★★★☆☆】

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

【財富運★★☆☆☆】

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 蘑菇灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

獅子座

短評：感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

【整體運★★★☆☆】

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：易感心煩，急需放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：沒有度不過的難關。

【整體運★☆☆☆☆】

難度係數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

【愛情運★★☆☆☆】

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 象牙白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：頭腦清醒，分析事情相當有理性。

【整體運★★★★★】

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

【愛情運★★★★☆】

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

【財富運★★★★☆】

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

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