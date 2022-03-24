每日星座運勢／雙子與別人合作投資 有機會大豐收

2022-03-24

牡羊座

短評：不習慣不代表無助益。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕跟不上進度。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注的話題以增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

業務繁忙，有逃避心理，想把燙手山芋推給別人，小心偷懶推諉不成反被人坑。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順，滿腦子想著錢，可是錢偏偏在今日與你無緣，切勿做白日夢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：想賺錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

花錢宜列個清單，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛情可望開花結果。

【整體運★★★★★】

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

【財富運★★★★★】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

處女座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：有機會展現多面個性。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

【事業運★★★☆☆】

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

【財富運★★☆☆☆】

不利由經商、金錢遊戲取財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

射手座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：偶爾懷舊，也很甜蜜。

【整體運★★★★☆】

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

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