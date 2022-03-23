每日星座運勢／水瓶熱情洋溢的笑容 拉近距離武器

2022-03-23

牡羊座

短評：易得好運之神眷顧。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天需在工作上加強表現。

【整體運★★★☆☆】

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

【財富運★★★☆☆】

別太投機，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：努力點，果斷點。

【整體運★★★☆☆】

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

【事業運★★☆☆☆】

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

【財富運★★★★☆】

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：別把事情想得太糟糕。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：情緒較低落，感慨頗多。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

【財富運★★★☆☆】

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

【整體運★★★☆☆】

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

【愛情運★★★★☆】

愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：規劃之日，不宜冒進。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢低落，各項指數均有所下降。

【整體運★☆☆☆☆】

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

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