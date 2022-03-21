每日星座運勢／牡羊發揮專業的技能 易得上司好評

2022-03-21

牡羊座

短評：好運不斷向你靠近。

【整體運★★★★★】

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

【整體運★☆☆☆☆】

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶吵架、拌嘴，吵吵無妨，千萬別說狠話，小心禍從口出難收場。

【事業運★★☆☆☆】

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或遭人反感。

【財富運★★☆☆☆】

投機取巧者想要不勞而獲，容易陷入經濟危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：感情繁多雜亂。

【整體運★★★☆☆】

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：調整策略，就會見到成效。

【整體運★★★★☆】

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

【愛情運★★★★☆】

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：有計劃就要有所動作。

【整體運★★★☆☆】

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

【愛情運★★★★★】

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：注意生活中的優勢互補。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

【事業運★★★☆☆】

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

【財富運★☆☆☆☆】

與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 可可棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：愛情運極易衝破最高點哦！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。

【財富運★★★☆☆】

想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：不要被花言巧語所蒙蔽。

【整體運★★☆☆☆】

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

【愛情運★★★☆☆】

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

【財富運★☆☆☆☆】

要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】