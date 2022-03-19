每日星座運勢／天秤適合與朋友談心 愛情需要感性

2022-03-19

牡羊座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

【事業運★★☆☆☆】

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：多關心另一半。

【整體運★★★☆☆】

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

【事業運★★★★☆】

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

【財富運★★☆☆☆】

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情不錯，適合與朋友談心。

【整體運★★★★☆】

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

【愛情運★★★★☆】

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

【事業運★★★★☆】

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

【財富運★★★☆☆】

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：守得雲開見月明。

【整體運★★★☆☆】

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

【事業運★★☆☆☆】

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

【財富運★★★☆☆】

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

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