每日星座運勢／巨蟹協調好人際關係 財運超旺之日

2022-03-18

牡羊座

短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

【整體運★★★☆☆】

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

【事業運★★★☆☆】

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

【財富運★★★★☆】

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：學會改變。

【整體運★★☆☆☆】

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

【財富運★★☆☆☆】

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 珍珠白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

【財富運★★★☆☆】

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：越分享，越快樂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

太容易被感動，小心不自覺陷入稀裡糊塗的愛裡無法自拔，受到情傷。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢旺盛的一天。

【整體運★★★★☆】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

【財富運★★★★☆】

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】