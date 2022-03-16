每日星座運勢／獅子理財指點加心得 投資收益增多

2022-03-16

牡羊座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：經營愛情需要智慧。

【整體運★★★★★】

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

【財富運★★★★☆】

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情是很秘密的事，勿受人左右。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

【財富運★☆☆☆☆】

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：莫問回報，拼命付出就對了。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：自我意識強烈，聽不進人勸。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

【愛情運★★★☆☆】

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

【事業運★★☆☆☆】

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

【財富運★★★☆☆】

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】