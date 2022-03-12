每日星座運勢／摩羯防人之心不可無 曬棉被好睡眠

2022-03-12

牡羊座

短評：將愛換個方式說出來。

【整體運★★★☆☆】

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

【愛情運★★★☆☆】

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

【事業運★★★☆☆】

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

【財富運★★★★☆】

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：相信自己的判斷。

【整體運★★★☆☆】

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

【財富運★★★☆☆】

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：靜心休養最為重要。

【整體運★★★☆☆】

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

【事業運★★★☆☆】

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

【財富運★★★★☆】

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：點綴自己點綴生活。

【整體運★★★★☆】

求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。

【財富運★★★☆☆】

不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：享樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

【愛情運★★★★★】

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

【財富運★★★☆☆】

不利小額現金交易、快速買賣業。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

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