每日星座運勢／巨蟹待人宜把握分寸 注意克制花錢

2022-03-11

牡羊座

短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。

【整體運★★★☆☆】

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

【財富運★★★☆☆】

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

雙子座

短評：情緒很易受人影響。

【整體運★★☆☆☆】

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！

【事業運★★★☆☆】

今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，身上少帶現金。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：待人處事宜把握分寸。

【整體運★★☆☆☆】

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

【愛情運★★★☆☆】

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事務繁重，應主動製造輕鬆的工作氣氛，與同事互動做到豁達、少計較，才能工作愉快。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意克制。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

【事業運★★★★★】

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：異性緣佳，充滿激情的一天。

【整體運★★★★☆】

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

【事業運★★★☆☆】

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

【財富運★★★☆☆】

購物時，別貪圖小便宜！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：投資運攀高，不可放過機會。

【整體運★★★☆☆】

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題頗多，有伴侶者易生悶氣，愛吃醋，宜把心思放在其他事務上，會更有收穫。

【事業運★★★★☆】

應把重心放在提高工作業績上，別想要投機取巧。

【財富運★★★★☆】

判斷精準，有進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：保持樂觀，運勢漸好。

【整體運★★★★☆】

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

【財富運★★★★☆】

有吃小虧、佔大便宜的機運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

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