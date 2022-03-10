每日星座運勢／金牛工作易做出成績 獲得上級獎勵

2022-03-10

牡羊座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

金牛座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

處女座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：切忌隨意許諾。

【整體運★★☆☆☆】

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

【財富運★★☆☆☆】

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：待人要學會主動。

【整體運★★★☆☆】

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

【事業運★★★★☆】

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

出手大方，花費不小。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。

【整體運★☆☆☆☆】

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

【愛情運★☆☆☆☆】

外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★☆☆☆☆】

如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

【愛情運★★☆☆☆】

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

【財富運★★☆☆☆】

開源能力不強，宜守不宜攻。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

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