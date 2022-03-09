每日星座運勢／天蠍運勢低迷易激動 切忌沉迷賭博

2022-03-09

牡羊座

短評：精心裝扮一下！

【整體運★★★★☆】

初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。

【愛情運★★★★☆】

約會很順利，享受屬於你們的美好時光吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有曲高和寡的情形發生，要多加提醒自己哦！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然見識遠大，但是還是要仔細評估才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

金牛座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 深海藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：運勢波動不一，要適用才好。

【整體運★★☆☆☆】

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

【愛情運★★★☆☆】

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

【事業運★★★☆☆】

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

【財富運★★☆☆☆】

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：處理事務，需注意方式與方法。

【整體運★★★★☆】

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

【愛情運★★★☆☆】

今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。

【事業運★★★★★】

事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：有得到就必定會有付出。

【整體運★★☆☆☆】

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

【愛情運★★★☆☆】

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

【事業運★★★☆☆】

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

【財富運★★☆☆☆】

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

處女座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢旺盛，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

心情愉悅，多與另一半交流互動。往日的誤會可望在今日消除，和好如初。

【事業運★★★★☆】

今日事業就是忙得一團亂，許多事情一下子就擠在一起囉！

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘，與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：運勢低迷，情緒容易激動。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：認真做事，真誠待人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

【事業運★★★☆☆】

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別太外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：能靈活處理事情。

【整體運★★★★☆】

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。

【事業運★★★★★】

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

【整體運★★★☆☆】

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

【愛情運★★★★☆】

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

【財富運★★☆☆☆】

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：工作愉快的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

【事業運★★★★☆】

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

【財富運★★★☆☆】

應理性消費，別隨意揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

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