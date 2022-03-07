每日星座運勢／雙子與人合作易衝突 有利獨立作業
2022-03-07
牡羊座
短評：運勢平穩的一天。
【整體運★★★☆☆】
工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。
【事業運★★☆☆☆】
上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。
【財富運★★★☆☆】
在錢財上能收能放，才能不斷增多。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
金牛座
短評：一切隨緣，莫強求。
【整體運★★☆☆☆】
感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。
【事業運★★★☆☆】
做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。
【財富運★☆☆☆☆】
對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 芥末黃
開運方位：正北方向
雙子座
短評：創意頗多，貴人助力強。
【整體運★★★★★】
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。
【愛情運★★★★★】
面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。
【事業運★★★★☆】
今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。
【財富運★★★★☆】
為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：好運離你稍遠。
【整體運★★★☆☆】
多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。
【事業運★★☆☆☆】
在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。
【財富運★★★☆☆】
情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃
開運方位：東南方向
獅子座
短評：放鬆心情，機會無處不在。
【整體運★★★★☆】
身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。
【愛情運★★★★☆】
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。
【事業運★★★★☆】
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！
【財富運★★★☆☆】
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 燻鮭紅
開運方位：正西方向
處女座
短評：意料之外的事情對你的打擊較大。
【整體運★★☆☆☆】
事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。
【愛情運★★☆☆☆】
比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！
【事業運★☆☆☆☆】
易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。
【財富運★★★☆☆】
顯得小氣，破財的機會不高。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 玉米黃
開運方位：西南方向
天秤座
短評：富於創新，就是成功。
【整體運★★★☆☆】
工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！
【事業運★★★★☆】
剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。
【財富運★★☆☆☆】
不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：好運氣與你相隨。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。
【財富運★★★★☆】
有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠
開運方位：東北方向
射手座
短評：革命尚未成功，同志仍須努力。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者因工作中的不如意而遷怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。
【愛情運★☆☆☆☆】
只許州官放火，不許百姓點燈，太霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。
【事業運★★★☆☆】
若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，不適合做出重大的理財決定，易因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 秋葵綠
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：端正理財態度。
【整體運★★★☆☆】
詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。
【財富運★★★☆☆】
出門少帶現金，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：適當地做做運動。
【整體運★★☆☆☆】
與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。
【事業運★★★☆☆】
事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。
【財富運★★☆☆☆】
小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：有利溝通協調，化解矛盾。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00pm 象牙白
開運方位：西北方向
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