快訊

嘉縣協志工商9月走入歷史 20億校產捐中正大學卻卡錢關

每日星座運勢／射手有利向外拓業務 財運全面升級

科技紫微網 / 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2022-03-06

牡羊座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：留意環境和人脈，好好運用資源。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

【愛情運★★★☆☆】

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

【事業運★★★★☆】

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

【財富運★★☆☆☆】

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

【整體運★★★☆☆】

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：心情像花一樣盛開的一天。

【整體運★★★☆☆】

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

【愛情運★★★★☆】

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

【事業運★★★☆☆】

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

【財富運★★★☆☆】

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：誤會渙然冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

【事業運★★★★☆】

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

【整體運★★★★☆】

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！

【事業運★★★★☆】

與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。

【財富運★★★☆☆】

想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【超多人算】你和他為何沒進展？

更多命理資訊，都在科技紫微網

每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／雙子良好信用助發展 有機會賺外快

每日星座運勢／獅子單身易遇有緣人 找商機有進帳

每日星座運勢／金牛今日要保重身體 多多注意才好

每日星座運勢／牡羊長輩是最好老師 投資避免風險

相關新聞

每日星座運勢／射手有利向外拓業務 財運全面升級

2022-03-06 牡羊座短評：愛情要多增加點溫度。【整體運★★★★☆】和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不

殺破狼周運勢／獅子感情處於弱勢 天秤職場表現受矚目

獅子感情運方面，金星與火星進入感情宮位，與土星齊聚，覺得另一半對待你的態度忽冷忽熱，常常會因為對方不夠關注自己感到生氣，以吵鬧的方式引起注意，反被冷處理，在情感關係上十分弱勢。

俄烏之戰何時了？ 占星師：錯過這黃金談判期久拖變消磨戰

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過一周，俄羅斯撂狠話，如果北約繼續軍援烏克蘭，不保證未來不會出事，世界各國都在擔心普亭是否會動用恐怖武器並關心這場戰事何時能結束？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的星占專家李靜唯以占星學的角度分析，這場戰事如果錯過3月下旬談判成功的黃金機會，就有可能變成一場消磨戰，可能拖到9月底。

3月5日驚蟄 命理專家：5生肖事業運垂直飛升

本周六(3月5日)進入今年第三個節氣「驚蟄」，代表萬物即將從冬眠中甦醒，進入雷雨季，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，驚蟄日打雷，代表節氣無誤，風調雨順，五穀豐收，但如果春雷在3月5日前就提前出現，則計畫中的事也要跟著提早進行，若遲至驚蟄日當天都沒打雷，則代表「動則有災」，所有行動計畫可以先暫時放緩。

小孟塔羅：條條大路皆可賺錢 測你這一生中靠什麼致富

今年全球首富的特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)，淨資產2770億美元，身價先前一度飆破3000億美元。仔細觀察世界排名前十大富豪，會發現其專精領域各有不同，也間接說明了條條大路皆可致富。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，這一生中靠什麼致富？

告別烏煙瘴氣！這些命格2022年走旺運

你心中期待的2022是怎樣的一年？過往的辛苦與迷惘，到了2022年是否能撥雲見日呢？科技紫微網現在就來點名，在2022年會有哪些命格能夠告別烏煙瘴氣、旺運不斷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。