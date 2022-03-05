每日星座運勢／雙魚出門辦事貴人助 收入大於支出

2022-03-05

牡羊座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

金牛座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財富運★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 湖水綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：金錢瓜葛要理清。

【整體運★★★☆☆】

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！

【事業運★★★☆☆】

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：異性緣佳，是談情說愛的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

【財富運★★★☆☆】

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：積善可得福。

【整體運★★★★☆】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

【愛情運★★★★☆】

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

【事業運★★★★☆】

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

【財富運★★★☆☆】

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：多交益友，增強人脈。

【整體運★★★★★】

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

【事業運★★★★☆】

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

【財富運★★★★☆】

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：神清氣爽的日子。

【整體運★★★★★】

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

【愛情運★★★★★】

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

【事業運★★★★☆】

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

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