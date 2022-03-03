每日星座運勢／天蠍獨到的投資策略 錢包充實不少

2022-03-03

牡羊座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：順其自然反而能強化運勢。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

【整體運★☆☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

【事業運★☆☆☆☆】

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：感情甜蜜，溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

【財富運★★★★☆】

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 睡蓮紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：打起精神，才有力量去戰鬥。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

【財富運★★★★★】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

射手座

短評：運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

【整體運★★☆☆☆】

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，求財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：要創造才有機會。

【整體運★★★☆☆】

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

【事業運★★★☆☆】

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

【財富運★★★☆☆】

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

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