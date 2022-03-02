每日星座運勢／處女多留意市場動態 有機會獲商機

2022-03-02

牡羊座

短評：情緒不穩，思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

【愛情運★★☆☆☆】

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

【財富運★☆☆☆☆】

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的信息卻不適合你。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：靈感不斷，有利創作。

【整體運★★★★★】

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★★☆】

一切都很正常，實力會真實展露出來。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢波動較大，需能適應起伏。

【整體運★★★☆☆】

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

【財富運★★☆☆☆】

今天最好別想買樂透的事，容易受到周圍環境的影響而判斷失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

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