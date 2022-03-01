每日星座運勢／巨蟹愛情旺打鐵趁熱 財運佳有收入

2022-03-01

牡羊座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

金牛座

短評：優勝劣汰是自然之理。

【整體運★★☆☆☆】

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

【事業運★★☆☆☆】

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

【整體運★☆☆☆☆】

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

【事業運★★☆☆☆】

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

【財富運★☆☆☆☆】

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：激情滿滿，愛情到來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

處女座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

天秤座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：神清氣爽，愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：投資前應理性評估。

【整體運★★☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

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