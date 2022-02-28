每日星座運勢／天秤勿輕易嘗試超出 能力以外的事

2022-02-28

牡羊座

與陌生人交流，可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00珠貝白

開運方位：正東方向

金牛座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐會因工作上的需要而花錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙子座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：東北方向

巨蟹座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

事業運：★★★☆☆

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，當得財順利時，要特別小心麻煩尾隨其後。今日宜裝窮，有錢最好別露白。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：正南方向

獅子座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

處女座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

愛情運：★★★★☆

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

射手座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00脆梅青

開運方位：正南方向

摩羯座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00大理石灰

開運方位：正西方向

水瓶座

敢於開創是成功關鍵。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西北方向





