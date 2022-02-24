每日星座運勢／水瓶今日事業勿急進 有利廣交益友
2022-02-24
牡羊座
財運不錯，有機會賺取異性財。
整體運：★★★★☆
今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。
愛情運：★★★★★
桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。
財運：★★★★☆
上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00夕陽橙
開運方位：東南方向
金牛座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00竹葉青
開運方位：正東方向
雙子座
今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。
整體運：★★★☆☆
感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。
愛情運：★★★★☆
心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！
事業運：★★★☆☆
人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。
財運：★★☆☆☆
花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！
事業運：★★★☆☆
感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。
財運：★★☆☆☆
求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00遠洋藍
開運方位：東南方向
獅子座
整體運勢不錯，多注意一些細節。
整體運：★★★★☆
學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！
愛情運：★★★☆☆
感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！
財運：★★★★☆
交際應酬讓你花費不小，要做好預算。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：20:00-22:00香吉士黃
開運方位：正東方向
處女座
愛情溫馨又甜蜜的日子。
整體運：★★★☆☆
異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。
事業運：★★★☆☆
活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。
財運：★★☆☆☆
容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00鉑金灰
開運方位：西南方向
天秤座
認真做好自己。
整體運：★★★★☆
愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！
事業運：★★★★☆
太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！
財運：★★★★☆
適合了解市場動態，擬定投資計劃！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金
開運方位：東南方向
天蠍座
注意事情的逆轉性。
整體運：★★☆☆☆
給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。
愛情運：★★★☆☆
與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。
事業運：★★★☆☆
對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！
財運：★★☆☆☆
易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕
開運方位：正南方向
射手座
別人說好不等於適合自己。
整體運：★☆☆☆☆
投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。
愛情運：★☆☆☆☆
容易吃醋、愛生氣的一天，對待伴侶別太嚴厲了，多站在對方的角度思考問題為宜。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事！
財運：★★☆☆☆
多在鏡子前照照你自己的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金
開運方位：正南方向
摩羯座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
花費應量入為出，以備不時之需。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃
開運方位：正南方向
水瓶座
對生存會有更深的領悟。
整體運：★★★★★
在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。
愛情運：★★★★☆
易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。
事業運：★★★☆☆
今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。
財運：★★★★★
在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00白鋼銀
開運方位：正東方向
雙魚座
一點小提示就能讓你想到好點子。
整體運：★★★☆☆
頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。
事業運：★★★☆☆
工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。
財運：★★★☆☆
多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00羽絨白
開運方位：正北方向
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