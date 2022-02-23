每日星座運勢／牡羊有時做事需圓滑 微笑愛神眷顧

2022-02-23

牡羊座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00深茄紫

開運方位：西南方向

金牛座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠

開運方位：東北方向

雙子座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正東方向

獅子座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。

財運：★★★☆☆

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

天秤座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★☆☆☆☆

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：西北方向

天蠍座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00冷泉藍

開運方位：正東方向

射手座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

財運：★★★☆☆

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00象牙白

開運方位：西南方向

摩羯座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

事業運：★★☆☆☆

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

財運：★★★★☆

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！

愛情運：★★★★☆

伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。

事業運：★★★☆☆

工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：西南方向





