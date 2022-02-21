每日星座運勢／摩羯多花點心思打扮 愛情主動出擊

2022-02-21

牡羊座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙

開運方位：正東方向

金牛座

委曲求全也需要適時表達出來。

整體運：★☆☆☆☆

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

愛情運：★☆☆☆☆

情感需求強烈，但是不易獲得滿足，容易對伴侶有太多挑剔，小心惹怒對方。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，除了腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

財運：★★★☆☆

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：東北方向

巨蟹座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

獅子座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

處女座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

財運：★★★☆☆

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00羽絨白

開運方位：東南方向

天秤座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：西南方向

天蠍座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

事業運：★★★☆☆

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

財運：★★★☆☆

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00珠貝白

開運方位：東南方向

射手座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：正西方向

摩羯座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00萊姆黃

開運方位：東北方向

水瓶座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

事業運：★★★★☆

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00珠貝白

開運方位：東北方向





