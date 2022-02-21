每日星座運勢／摩羯多花點心思打扮 愛情主動出擊
2022-02-21
牡羊座
不要把黑鍋往他人身上推哦！
整體運：★★☆☆☆
今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。
愛情運：★★★☆☆
愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。
事業運：★★☆☆☆
情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。
財運：★★★☆☆
因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙
開運方位：正東方向
金牛座
委曲求全也需要適時表達出來。
整體運：★☆☆☆☆
為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。
愛情運：★☆☆☆☆
情感需求強烈，但是不易獲得滿足，容易對伴侶有太多挑剔，小心惹怒對方。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業上呈現低潮狀態，除了腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！
財運：★★★☆☆
對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍
開運方位：東北方向
雙子座
固執的人很難有進步。
整體運：★★☆☆☆
今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。
愛情運：★★★☆☆
單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。
事業運：★☆☆☆☆
業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。
財運：★★★☆☆
凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00珍珠白
開運方位：東北方向
巨蟹座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。
事業運：★★★★☆
需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。
財運：★★★☆☆
手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰
開運方位：正南方向
獅子座
與長輩相處也要講究方式。
整體運：★★★☆☆
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。
事業運：★★★☆☆
工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。
財運：★★☆☆☆
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫
開運方位：正西方向
處女座
對外接觸頻繁，但效果不太理想。
整體運：★★★☆☆
感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！
財運：★★★☆☆
有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：18:00-20:00羽絨白
開運方位：東南方向
天秤座
平凡也是一種幸福。
整體運：★★★★☆
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
愛情運：★★★★☆
別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。
事業運：★★★★☆
有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！
財運：★★★☆☆
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅
開運方位：西南方向
天蠍座
情緒比較激動，千萬不要放任自己。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
愛情運：★★☆☆☆
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
事業運：★★★☆☆
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
財運：★★★☆☆
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00珠貝白
開運方位：東南方向
射手座
多參加社團活動。
整體運：★★★☆☆
人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！
事業運：★★★☆☆
工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。
財運：★★★★☆
財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠
開運方位：正西方向
摩羯座
幸運的一天，擁有明確的目標。
整體運：★★★★★
今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。
愛情運：★★★★★
愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！
事業運：★★★★☆
今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。
財運：★★★★☆
今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-07:00萊姆黃
開運方位：東北方向
水瓶座
思維活躍，易有好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。
愛情運：★★★★☆
愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。
事業運：★★★★☆
今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-07:00琥珀橙
開運方位：西南方向
雙魚座
愛情發揮了奇特的魔力。
整體運：★★★★☆
在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！
愛情運：★★★★★
熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
財運：★★★☆☆
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00珠貝白
開運方位：東北方向
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