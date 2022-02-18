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明進入雨水節氣 命理師：5生肖貴人運爆棚、開年財源滾滾來

聯合新聞網 / 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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春節大紅包造就26人成百萬富翁，威力彩春節加碼頭獎還上看2.2億元，讓大家嗨翻天，明天(2/19)進入今年第二個節氣雨水，古諺「雨水連綿是豐年」，意味著雨水節氣當天如果下雨則會是豐收的好兆頭，這段期間誰的財運會最旺？國際天星風水命理專家邱彥龍表示，在2月19到3月5日這段期間，生肖虎、兔、鼠、牛、豬這五個生肖，將可望奪得開年好彩頭，請好好把握機會。

邱彥龍老師分別提醒這五個生肖該注意的事項，讓自己財源滾滾來，好運亨通

Top5： 虎

屬虎的朋友，這段期間財運跟住家風水有關，如果有住宅、店面的變動、裝修跟購置等動土情況，請相信你的直覺，但還是建議規劃好再行動，事先溝通清楚，否則會有一堆問題卡住！

Top4 : 兔

屬兔的朋友，這段期間和朋友一起工作動力十足，有錢多多的機會，但腦子要保持清醒，任何事都要檢查清楚，才不會浪費時間和金錢處理衍生的後續客戶問題。

Top3 : 鼠

屬鼠的朋友，這段時間只要積極努力，會被眾人看見，不但人氣大大提升，財富也大大增長會得到很多人認可，但對家人要好好說話，好運才會加倍！

Top2 : 牛

屬牛的朋友，財富雖然姍姍來遲，但是只要這段時間積極度夠，慢慢耕耘，就能種出一畝豐收的稻田，秋收之時，等待名利雙收。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間既是別人的貴人，也是自己的貴人，適合當溝通的橋樑，集結一幫志同道合之士，有機會找到能幫忙旺運賺大錢的好夥伴，請好好把握，但保持溝通順暢是成功的關鍵！

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