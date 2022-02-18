節氣雨水來臨！5大禁忌公開：不宜吃重口味、穿太少

雨水節氣大多在西曆二月十九或二十日、太陽過黃經三三0度稱為為『雨水』。大多是代表立春之後，冰雪開始逐漸溶化、各地農民也要開始播種、耕地的時刻，這個時侯農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵。

雨水節氣禁忌：

1.不宜吃重口味：

雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減量。

2.少吃油炸燒烤：

雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。

3.切勿減少厚衣服：

雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。

4.男性不宜過度興奮：

古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷孩人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈，腰酸背痛，過於興奮容易傷到精氣。

5.不宜洗太多冷水：

雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老長者及孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。

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