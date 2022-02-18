聽新聞
test
0:00 / 0:00
節氣雨水來臨！5大禁忌公開：不宜吃重口味、穿太少
雨水節氣大多在西曆二月十九或二十日、太陽過黃經三三0度稱為為『雨水』。大多是代表立春之後，冰雪開始逐漸溶化、各地農民也要開始播種、耕地的時刻，這個時侯農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵。
雨水節氣禁忌：
1.不宜吃重口味：
雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減量。
2.少吃油炸燒烤：
雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。
3.切勿減少厚衣服：
雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。
4.男性不宜過度興奮：
古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷孩人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈，腰酸背痛，過於興奮容易傷到精氣。
5.不宜洗太多冷水：
雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老長者及孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。
此為民俗說法，不代表本網立場，請勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言