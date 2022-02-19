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心理測驗／遇到不順就想花錢？ 這10點測出你對錢有多執著

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以釐清自己對錢財有多執著。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以釐清自己對錢財有多執著。圖片來源／ingimage

每個人對金錢的感受不同，有的人認為多多益善，也有人覺得夠用就好。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己對於金錢究竟有多執著。

請問：以下10個題目，你符合哪幾項？

1.每年都會換新手機

2.喜歡的東西下手不猶豫

3.選擇另一半的標準，比起個性，更重視經濟能力

4.遇到不順的事情就想花錢解決

5.即使獲得想要的東西，仍感受不到滿足

6.在有戀人的情況下，碰到更好的對象就馬上換人

7.想要被他人需要

8.會判斷每件事情的利弊得失

9.對自己的現狀感到不滿

10.為達成目的不擇手段

符合0至2項的你，對金錢的執著度為30％。比起錢財，你更在乎人與人之間的和諧關係，並且凡事以維持現狀最為優先。不過人生本來就充滿變化，有時花點錢增廣見聞，嘗試跨出舒適圈，更能夠活得更多彩多姿。

符合3至5項的你，對金錢的執著度為50％。你對於財產的使用相當慎重，總是會顧及的將來的事，而盡可能的保持儲蓄，並以此增加自己的安心感。想像一下未來想過著什麼日子，而如果花點前能夠更接近目標，其實也無須吝嗇。

符合6至8項的你，對金錢的執著度為70％。你是個充滿野心的人，為了強化自我會不惜花費，有什麼事情無法如願的，都會往「要是有錢的話就可以怎樣」去想。因此你需要一個帳本，好好管理收支平衡，才不會在衝動下花了冤枉錢。

符合9至10項的你，對金錢的執著度為90％。你是個把自己利益擺第一的人，為了錢財，你寧願犧牲他人也再所不惜。然而這樣下去，只會讓你在人際關係中被孤立而已。記住幫助別人也是幫助自己，獲得他人的信賴，也是求財過程中不可或缺的要點。

心理測驗

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