明天是節氣「雨水」4星座遇水則發 財運越來越好！

雨水是24節氣中第2個節氣，指太陽到達黃經330°時，在公曆每年2月18日-20日之間，表示雨水的增多，北部地區因受東北季風影響，降雨機會較多，所謂「春雨綿綿」，正適合形容北部的天氣。清水孟國際塔羅小孟老師也替大家整理了「遇水則發」的4大星座，要好好把握，可能會有加薪或是意外之財的機會喔！

第四名：雙子座

下半月在工作上的表現，讓人讚賞，不僅主動積極，很多事情不假他人之手，親力親為，同時思考方面也很周全，運用雙子座本身頭腦的靈活，能夠讓工作進展更加順利，使得上司主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握，可主動提加薪，說不定會有好的機會。

第三名：魔羯座

魔羯座在偏財上，想買彩券的人，不會只是流於空想，下半月會有實質上的獲利，可加把勁呦！而幸運之神也會在你的家庭上為你眷顧，給你好的支持力量，讓你無後顧之憂的打拼來賺取富足的收入。

第二名：天秤座

天秤座在正財上可以得到不錯的財富收入。尤其是在業績收入，只要不嫌累、不喊苦，把握任何能接觸到客人的機會，藉由吉星的加持，能讓你們有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要能有好的業績收入，實在不難。

第一名：處女座

處女座下半月可說是非常幸運，財運是受惠於工作上的好運，可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上能有好的運氣。

此為民俗說法，不代表本網立場，請勿過度迷信。