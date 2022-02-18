小孟塔羅：表面好私下有另種樣貌！測你內心黑暗面是什麼？如何化解？

東野圭吾說：「世界上有兩件東西不能直視，一是太陽，二是人心。」所謂父母子女一場，終究抵不過一個錢字。俗話說：「畫虎畫皮無畫骨，知人知面不知心。」也許我們表面與人相處很好，但在背地裡卻是另一種樣貌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你內心黑暗面是什麼？如何化解？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：PRIME MUSE(fairy tale tarot deck)

A：因不安而產生的恐懼。(月亮牌正位)

牌面天空的上弦月是人的側臉，草地聚集了狗與狼和海裡來的龍蝦。

A：因不安而產生的恐懼。(月亮牌正位)

這張牌表示當出現讓你感到不安的事情時，你的頭腦便會開始編織各種讓你恐懼的故事。然而有些事情雖然已事過境遷，但造成的影響仍存在於記憶中，因此當記憶開始運作的時候，你就會像時空倒轉般再次受到干擾。小孟老師在此提醒你，這些苦是讓你成長的砥礪石，面對它並超越它後你會變得更強大。

B：因冒險需付出的代價。(愚者牌正位)

牌面的女子肩上木棍扛著行囊，她與身旁的小熊一同走向懸崖。

B：因冒險需付出的代價。(愚者牌正位)

這張牌表示你其實有顆冒險衝動的心，只為了想要實現心裡欲想達成的目標。這件事情並不存在對與錯，除了可能需要承受一旦失敗的風險，或是遊走在法律邊緣的灰色地帶，甚至不被道德所約束的範圍裡。小孟老師在此提醒你，我們所做過的每一件傻事，都會化作下一個天晴的經驗。

C：沉溺而延伸出的問題。(聖杯三正位)

牌面的三位女子手上拿著杯子，她們身上圍著不同顏色的長巾。

C：沉溺而延伸出的問題。(聖杯三正位)

這張牌表示沉迷於讓你感到開心的事，小心時間一久可能會上癮或已經成癮了。如同有的人很愛喝酒，跟朋友聚會總是少不了它，心情鬱悶更需要藉酒澆愁。然而當頻率多到無法自拔時，可是會進一步打亂你的生活。小孟老師在此提醒你，當樂極生悲到無法承受時，何不開始一點一滴慢慢放下呢？

D：意圖說服他人的壓力。(教皇牌正位)

牌面的男子頭上戴著三重皇冠，左手舉著三重十字的金色權杖。

D：意圖說服他人的壓力。(教皇牌正位)

這張牌表示你可能對某些事太過熱衷，從而花費了許多心思與時間投入其中。你的出發點是想把好的資訊傳遞出去，並希望他人在知曉後能夠認同與實踐。有時這樣的投入會發生在人身上，也就是對他人的事情過於熱切關注。小孟老師在此提醒你，人與人相處應該是輕鬆的，保有彼此存在不同想法的空間。

E：無法開拓視野的侷限。(正義牌正位)

牌面的女子頭上戴著金色皇冠，她左手拿著秤子右手舉著寶劍。

E：無法開拓視野的侷限。(正義牌正位)

這張牌表示你對於自身無法接受的事情，會採取二分法做切割讓自己不再被受影響。但人生所遇到的每件事都能這樣處理嗎？寧可錯殺一百也不可放過的心態，除了可能發生誤判所導致的遺憾外，是否也把自己困在井底固步自封了呢？小孟老師在此提醒你，不要見到黑影就開槍，每個人與事都是獨立存在的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康