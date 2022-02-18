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心理測驗／夢到神秘房子大門長怎樣？瞭解自己亟欲克服之事

聯合新聞網 / 綜合報導
夢中出現的房子大門，反映出自己想要克服的事情是什麼。圖片來源／ingimage
夢中出現的房子大門，反映出自己想要克服的事情是什麼。圖片來源／ingimage

每個人的遭遇不同，或多或少都有一些困擾自身已久，一直很希望能夠解決的問題存在。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人內心中，有什麼最想克服的障礙。

請問：想像你夢到了一間沒看過的房子，這房子的大門長得如何呢？

A 破舊古老的門

B 纏繞許多枝葉的門

C 被雨淋濕的門

D 有個大鎖的門

選擇A破舊古老的門的你，最想克服的是「童年時的陰影」。有些童年創傷雖然已經過了很久，但還是在你心中揮之不去，在你的成長路上形影不離，就算刻意想忘掉也沒用。既然如此，不如就正面迎向問題，尋找可以信賴的人傾訴，或許更能讓心情舒坦。

選擇B纏繞許多枝葉的門，最想克服的是對健康上的問題。茂密的枝葉本身就和健康息息相關，說明了你有這一方面的困擾。而既然有了煩惱，就得想辦法去解決，可以試著調整自我作息，顧好身心兩面的狀態。畢竟再怎麼多的錢，都買不到健康的身體。

選擇C被雨淋濕的門，最想克服的是無法控制感情。雨水是感情的象徵，傾盆大雨反映出你激烈的情緒，已經難以用理性去控制了。除了讓自己習慣冷靜下來反省之外，也必須要站在客觀的角度，審視自己的狀態。透過深呼吸或者冥想等等，也是一種讓心情平靜下來的方法。

選擇D有個大鎖的門，最想克服的是找不到突破的契機。無論是什麼樣的鎖，只要沒有能夠對應的鑰匙，就難以將其開啟。對你而言，心情上也是老覺得有很多理想，但都缺乏臨門一腳能夠實現。此時先冷靜下來，保持身心的健康下，或許換個角度思考，就能發現突破點也說不定。

心理測驗

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