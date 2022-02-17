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心理測驗／五線圖像什麼？ 測出自己一年來哪裡成長最多
每個人透過經驗，都會不斷地自我累積、成長，變得比過去更為成熟。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，透過判讀圖片，就能看出在過去的一年之間，自己有什麼成長的地方。
請問：圖中的這個東西，你直覺認為它是什麼呢？
A 條碼
B 斑馬線
C 鋼琴鍵
D 骨牌
選擇A條碼的你，過去一年成長最多的是「責任感變強」。你是個追求完美的人，無論什麼事情交到你手中，你總是希望能夠做到最好。同時，你也會希望別人也像你一樣努力，在這般要求與親身示範之下，團體也會變得越來越上進，大家都有當仁不讓的氣魄，去迎接每個挑戰。
選擇B斑馬線的你，過去一年成長最多的是「顧慮周圍」。你是個社交能力出色的人，本來就很容易和其他人打成一片，而在這一年之中，你又更懂得去察覺別人在想什麼，有什麼需求需要解決。你可以說是一個團體中的潤滑劑，大家有什麼困難都會求助於你，讓團隊能更和諧地走下去。
選擇C鋼琴鍵的你，過去一年成長最多的是「感情豐富」。你是個容易察覺到細微變化，從而立刻反應的人。除了臉上的表情之外，你的言詞或者一舉一動，都會隨著變化而產生不同。而你豐富的情感展現，也會影響到身旁四周，讓大家更加瞭解彼此，促成良好的關係。
選擇D骨牌的你，過去一年成長最多的是「具說服力的解說」。你是個充滿自信的人，在瞭解對方在想什麼的情況下，你還是會選擇表達自我的看法，並且嘗試說服對方。而在這一年中，你更加懂得該如何揉合眾人意見，導出一個大家都能滿意的答案。
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