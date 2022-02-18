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睡出好氣色與好運氣！六大床位禁忌、吉位全公開

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睡出好氣色與好運氣！六大床位禁忌、吉位全公開(圖片來源：Shutterstock)
睡出好氣色與好運氣！六大床位禁忌、吉位全公開(圖片來源：Shutterstock)

睡覺肯定要有床，而要能好好睡個覺，除了選擇床的材質，床的位置也不容小覷。好的床位擺放不僅有利於睡眠，能睡出好氣色，更有利於家運，讓你睡出好運氣。這次科技紫微網就來跟大家分享，家裡的床如何擺放，才能睡得好，睡得妙？

床位擺放禁忌：

1、床不能正對鏡子。鏡子有反射磁場的作用，容易讓人產生錯覺，也容易半夜起來被鏡中的人影嚇到，以致於傷到元神。

2、床不能正對房門。睡覺宜靜、宜放鬆，而房門進出之間會產生動態氣流，使得睡眠不穩，影響身體健康。

3、床頭不能靠廚房。廚房五行屬火，是火氣非常重的地方。臥室床頭靠廚房，會容易心煩氣躁，脾氣火爆，不僅難以成眠，甚至影響家人和睦。

4、床頭不可無依靠。床的擺放處一定要緊貼牆壁或是其他實物，這樣才能帶來安全感。若床頭懸空，易導致精神恍惚。

5、床頭不宜裝空調。將空調裝在床頭正上方，強烈的氣流會影響到睡眠安穩。同時，空調的風長期對著頭吹，也會造成頭、肩、頸等部位的病變。

6、床上不可有橫樑。橫樑壓頂，會使得睡在下方的人感到精神壓迫，不僅不利健康，對事業和財路也有不良的影響。

床位擺放吉位：

以臥室中間為中心點，用指南針定出東、西、南、北的地理方位，將床放置在相應吉位。為避開禁忌，可不用考慮床位的朝向。

生肖鼠、豬：

吉位——正西方、西北方、正北方；煞位——東北方、西南方、正中。

生肖牛、龍、羊、狗：

吉位——正南方、東北方、西南方；煞位——正東方、東南方。

生肖虎、兔：

吉位——正北方、正東方、東南方；煞位——正西方、西北方。

生肖蛇、馬：

吉位——正東方、東南方、正南方；煞位——正北方。

生肖猴、雞：

吉位——東北方、西南方、正西方、西北方；煞位——正南方。

休息，是為了走更長的路。好好睡上一覺，補足精氣神，並搭配床位的風水小撇步，讓運勢也跟著變好，何樂而不為呢？

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