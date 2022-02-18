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福運醍醐灌頂！「3生肖」雨水一到變好運

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福運醍醐灌頂！「3生肖」雨水一到變好運(圖片來源：Shutterstock)
福運醍醐灌頂！「3生肖」雨水一到變好運(圖片來源：Shutterstock)

「好雨知時節，當春乃發生。」雨水節氣的到來，預示春天的氣息更為濃厚。雨水至、萬物生，人間的生機即將被喚醒，它會帶著哪些美好與你相遇呢？科技紫微網現在就帶你一探究竟。

＃雨水&養生

水是生命的泉源，雨水的到來，表示此時萬物生命力旺盛。在人體健康方面，為了順應春天陽氣初發的特點，《黃帝內經》有言：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應，養生之道也，逆之則傷肝，夏為實寒變，奉長者少。」

這是什麼意思呢？它說的是，此時人們應該晚睡早起，晨起後不妨到戶外散步，動作放慢，保持身心舒暢，避免累積負面情緒，從而使肝氣保持順暢，這是重要的養生之道。一旦違背，對肝的損傷不小，到了夏天會難以適應環境的變化。

＃雨水&浪漫

雨水節氣之後，人們最明顯的感受便是氣溫回升、降雨增多。淅淅瀝瀝的春雨，總是容易牽起萬千思緒，勾連出無限的情感。農業時代有俗諺：「春雨貴如油」，所以雨水時節下雨，被認為是一年農事的好兆頭。

有一首詩說：「活在這珍貴的人間，泥土高濺，撲打面頰。活在這珍貴的人間，人類和植物一樣幸福，愛情和雨水一樣幸福。」如今，春雨也寄予了沉浸於繁忙生活節奏中的都市人一份美好，帶給我們新的希望。

＃雨水&鴻運

俗話說：遇水則發，在這個雨水充沛的時節，哪些生肖也會跟著迎來鴻運呢？

生肖鼠：

財源大開，運彩、樂透彩統統都買起來吧！股票、外匯等投資，該出手時就出手，就連玩個遊戲也能幸運刷出高級裝備，賣個好價錢喔！

生肖馬：

明顯感覺到諸事都變得十分順利，有重要計畫就提前到這段時間執行吧。若有舊友主動聯繫你，此人未來將成為你的貴人，快約出來聚一下。

生肖羊：

將會有接二連三的好消息傳來，讓你笑逐顏開。不妨向公司提一提升職加薪，或者毛遂自薦要求負責某些你有興趣的專案，不會讓你失望的。

雨水飽含著萬物的希望，願大家在春雨的洗禮中，徜徉希望的泉源，擁有淋漓盡致的人生。

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