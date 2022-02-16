這些生肖結婚「門當戶對」更幸福！套用玄彬、孫藝真完全符合

最近娛樂圈的大事件，當然就是韓星玄彬和孫藝真宣布結婚喜訊啦！兩人承認戀情後受到了廣大粉絲們的支持，終於在2022年2月決定攜手共度未來。話說美滿的婚姻似乎都會講究門當戶對，套用在這對「迫降CP」上居然完全符合？有哪些生肖適合門當戶對的婚姻呢？現在就讓科技紫微網為你來分析。

第五名：生肖牛

生肖牛向來勤奮踏實，不會看低別人的身分，甚至願意陪著對方一起吃苦奮鬥。但若是「攀上高枝」，牛兒日後絕對會受不了，因為你過不了自尊這關。一開始你或許會為了另一半而忍一忍，但時間長了，雙方家庭的差距帶來的自卑感和羞辱感，會深深擊痛你的心。

第四名：生肖豬

生肖豬生性愛好享受，若與經濟條件、社會地位相差大的對象結婚，一個人會認為對方太寒酸，另一個人則會嫌對方太敗家。經濟觀念的不同，還會導致其他價值觀的不同，生活怎麼能沒有衝突呢？若是門當戶對，兩人的生活水準較為相近，這方面的問題就會少一些。

第三名：生肖虎

生肖虎本就強勢，若自己地位高，難免會壓落對方的自尊心，最後婚姻不出問題才怪！反過來說，如果是對方的地位較高，哪容得了經濟條件與社會地位較低的肖虎者在家裡指手畫腳？所以生肖虎適合嫁娶地位、眼界、以及經濟狀況都接近的對象，另外也可以透過共同創業，用事業來穩定感情。

第二名：生肖雞

終於輪到介紹「漂亮姐姐」囉！1982年1月出生的女神孫藝真，出道23年從未公開戀情，或許她也在等待一個真正適合的對象吧，幸好有男神玄彬出現陪伴她的未來！說起來，生肖雞因為很重視自己的感受，不願被別人指指點點說是高攀或「格差婚」，所以在選擇對象上一開始就會避免這樣的組合，也就減少了婚姻不諧的變數。

第一名：生肖羊

生肖羊總是太過於在乎別人的感受與眼光，老想著討好所有人。選了個高攀的對象，難免自卑、不敢伸張話語權；若選了地位比自己低的對象，就會害怕觸痛對方的神經與尊嚴，常常要小心翼翼。無論哪種，都只有委曲求全的份。而門當戶對的婚姻，眼界相同，少了很多遷就與小心，才更容易快樂！

當然，門當戶對絕非幸福婚姻的首要條件，但是各方面差距較大時，往往就會埋下較多的衝突隱患，需要用更多的愛去弭平。理想的婚姻，應該是雙方對彼此有發自內心的尊重，並能被彼此的家庭所認可，達到精神上的門當戶對、心靈相依。

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