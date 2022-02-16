快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

這些生肖結婚「門當戶對」更幸福！套用玄彬、孫藝真完全符合

科技紫微網 / 科技紫微網
這些生肖結婚「門當戶對」更幸福！套用玄彬、孫藝真完全符合(圖片來源：Shutterstock)
這些生肖結婚「門當戶對」更幸福！套用玄彬、孫藝真完全符合(圖片來源：Shutterstock)

最近娛樂圈的大事件，當然就是韓星玄彬和孫藝真宣布結婚喜訊啦！兩人承認戀情後受到了廣大粉絲們的支持，終於在2022年2月決定攜手共度未來。話說美滿的婚姻似乎都會講究門當戶對，套用在這對「迫降CP」上居然完全符合？有哪些生肖適合門當戶對的婚姻呢？現在就讓科技紫微網為你來分析。

第五名：生肖牛

生肖牛向來勤奮踏實，不會看低別人的身分，甚至願意陪著對方一起吃苦奮鬥。但若是「攀上高枝」，牛兒日後絕對會受不了，因為你過不了自尊這關。一開始你或許會為了另一半而忍一忍，但時間長了，雙方家庭的差距帶來的自卑感和羞辱感，會深深擊痛你的心。

第四名：生肖豬

生肖豬生性愛好享受，若與經濟條件、社會地位相差大的對象結婚，一個人會認為對方太寒酸，另一個人則會嫌對方太敗家。經濟觀念的不同，還會導致其他價值觀的不同，生活怎麼能沒有衝突呢？若是門當戶對，兩人的生活水準較為相近，這方面的問題就會少一些。

第三名：生肖虎

生肖虎本就強勢，若自己地位高，難免會壓落對方的自尊心，最後婚姻不出問題才怪！反過來說，如果是對方的地位較高，哪容得了經濟條件與社會地位較低的肖虎者在家裡指手畫腳？所以生肖虎適合嫁娶地位、眼界、以及經濟狀況都接近的對象，另外也可以透過共同創業，用事業來穩定感情。

第二名：生肖雞

終於輪到介紹「漂亮姐姐」囉！1982年1月出生的女神孫藝真，出道23年從未公開戀情，或許她也在等待一個真正適合的對象吧，幸好有男神玄彬出現陪伴她的未來！說起來，生肖雞因為很重視自己的感受，不願被別人指指點點說是高攀或「格差婚」，所以在選擇對象上一開始就會避免這樣的組合，也就減少了婚姻不諧的變數。

第一名：生肖羊

生肖羊總是太過於在乎別人的感受與眼光，老想著討好所有人。選了個高攀的對象，難免自卑、不敢伸張話語權；若選了地位比自己低的對象，就會害怕觸痛對方的神經與尊嚴，常常要小心翼翼。無論哪種，都只有委曲求全的份。而門當戶對的婚姻，眼界相同，少了很多遷就與小心，才更容易快樂！

當然，門當戶對絕非幸福婚姻的首要條件，但是各方面差距較大時，往往就會埋下較多的衝突隱患，需要用更多的愛去弭平。理想的婚姻，應該是雙方對彼此有發自內心的尊重，並能被彼此的家庭所認可，達到精神上的門當戶對、心靈相依。

【延伸閱讀】

你和他有未來嗎？雙人合盤鑑定

日本名師算出你是他最後戀人？

科技紫微網

婚姻 結婚

延伸閱讀

玄彬、孫藝真宣布結婚喜訊！盤點女神必追作品，快來追一波

玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破260億

孫藝真懷孕了？玄彬世紀婚禮急在3月舉辦 友人曝光真相

玄彬2年前就想與孫藝真結婚？曾喊「婚後聽老婆的話」

相關新聞

這些生肖結婚「門當戶對」更幸福！套用玄彬、孫藝真完全符合

最近娛樂圈的大事件，當然就是韓星玄彬和孫藝真宣布結婚喜訊啦！兩人承認戀情後受到了廣大粉絲們的支持，終於在2022年2月決定攜手共度未來。話說美滿的婚姻似乎都會講究門當戶對，套用在這對「迫降CP」上居然完全符合？有哪些生肖適合門當戶對的婚姻呢？現在就讓科技紫微網為你來分析。

心理測驗／小貓怎麼取名呢？ 瞭解自己深具魅力的迷人之處

每個人都有與生俱來的魅力，然而即使是自己，或許都不清楚自我真正的魅力之處在哪。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，透過替貓的取名方式，就能瞭解自己的魅力之處在哪。

每日星座運勢／摩羯得到異性的青睞 約會機會增多

2022-02-16 牡羊座 凡事要多份耐心。 整體運：★★☆☆☆ 遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到

心理測驗／蟲叮在身上哪？ 剖析妳的性感之處「男人無法擋」

情人眼裡出西施，有時一個感覺對了，就會擦出雙方愛情的火花。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出對男性而言，妳最具有魅力的地方是什麼。

趣味心測：從逛街小習慣看出你能否「財富自由」

在行為心理學的概念裡，一個人的習慣，其實反映出的是內心的潛意識。就拿逛街購物來說，一個小習慣就能看出你財富自由的指數有多高！科技紫微網今天就幫大家來測測，你能不能存到錢？有沒有變成「好野人」的機會？

元宵節「15禁忌」曝光：不要借錢、洗頭 做這幾件事小心破財

元宵節是重要的傳統民俗節日，最具特色的即為各大城市會舉辦元宵燈會、燈節活動慶祝，其他習俗還有吃元宵、猜燈謎等等，不過仍有禁忌，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了15點在「元宵節勿觸犯」的事，包含不要借錢、不宜殺生等等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。