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12生肖必看！今年小心為「這件事」吃大虧 蛇警惕口舌之爭

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12生肖必看！今年小心為「這件事」吃大虧(圖片來源：Shutterstock)
12生肖必看！今年小心為「這件事」吃大虧(圖片來源：Shutterstock)

隨著壬寅虎年的到來，新一輪的氣運也將正式開啟。但無論新年的願望多麼美好，挑戰和考驗依舊存在。那麼，在2022年你需要注意哪些事情呢？科技紫微網接下來提到的內容，請你務必仔細閱讀、謹慎面對喔！

生肖鼠：警惕大的改變
2022年的你只要做到量力而為，避免強求，所行之事多能順利。若是強求大的謀劃，或者想要做出大的改變，則事情會脫離你的掌控，易多辛苦而少有收穫。

生肖牛：警惕職場競爭
雖然擺脫了本命年的不利，但虎年官祿運不佳，在職場上有較多掣肘之難，更有強勢對手同場競爭的跡象。想要安穩度過，可以從提升自己的專業能力上下功夫。

生肖虎：警惕衝動行事
恰逢本命年值太歲，生活不如意之事明顯增多。越是身處逆境，越不能與太歲硬碰硬、或衝動行事。建議從修繕人際關係下手，易為自己帶來轉機。

生肖兔：警惕偷懶拖延
邁入虎年後，你只要將主動權握在自己手裡，無論是生活還是工作都能在行動中向前推進。但是，如果偷懶或是拖延推遲，則易錯過發展的好機會。

生肖龍：警惕自我設限
壬寅虎年，你的整體生活狀態會越來越好，但下半年易遇到一些小波折。若能端正心態，打破自我限制，不僅可以擺脫衰運，更有機會乘勝追擊。

生肖蛇：警惕口舌之爭
害太歲又逢刑太歲，2022年的你生活起伏較大，前行之路會比以往更艱難。尤其應該警惕口舌之爭，它可能給你帶來較大的麻煩和負擔。

生肖馬：警惕搖擺不定
2022雖能一掃以往的晦澀之氣，但仍然存在困難和挑戰。面對問題時，如果意志不堅、搖擺不定，易嘗到失敗的苦果，反之，多錘煉意志、堅定心意，是走向成功的關鍵。

生肖羊：警惕退縮迴避
2022年對於你來說會是喜憂參半的年份，既有福運照拂，也易遭到霉運侵襲。重要的是你得有敢於面對問題的勇氣，遇事若是猶豫不決或是退縮迴避，則易拖延逆境期。

生肖猴：警惕人際危機
刑太歲之年又逢申寅相沖，今年的麻煩事會變多，尤其在人際關係方面易出差錯，得罪不該得罪的人，因此在與人溝通與合作的時候需格外注意言行。

生肖雞：警惕傲慢心態
「越努力越幸運」將成為你2022年的寫照，只要多努力就易獲得福運青睞。需要注意的是切勿滋生傲慢心態，遇事多細心、多虛心，否則好事也有可能變壞事。

生肖狗：警惕小病侵擾
新的一年驚喜重重，所行之事多能如願以償。但仍需留意自己的健康狀況，可能會有些小毛病造成你的困擾，若不重視，甚至會引發急性疾病。

生肖豬：警惕三心二意
逢破太歲之年，容易遭遇挑戰，但只要忍耐熬過艱難時期，成就仍會屬於你。沉潛期間切不可三心二意，否則遲早會發生因小失大的危機。

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