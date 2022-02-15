元宵節「15禁忌」曝光：不要借錢、洗頭 做這幾件事小心破財

在行為心理學的概念裡，一個人的習慣，其實反映出的是內心的潛意識。就拿逛街購物來說，一個小習慣就能看出你財富自由的指數有多高！科技紫微網今天就幫大家來測測，你能不能存到錢？有沒有變成「好野人」的機會？

2022-02-15 10:00