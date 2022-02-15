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元宵節「15禁忌」曝光：不要借錢、洗頭 做這幾件事小心破財

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
元宵節各大城市會舉辦元宵燈會、燈節活動慶祝。圖為12日平溪場施放天燈。本報資料照片
元宵節各大城市會舉辦元宵燈會、燈節活動慶祝。圖為12日平溪場施放天燈。本報資料照片

元宵節是重要的傳統民俗節日，最具特色的即為各大城市會舉辦元宵燈會、燈節活動慶祝，其他習俗還有吃元宵、猜燈謎等等，不過仍有禁忌，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了15點在「元宵節勿觸犯」的事，包含不要借錢、不宜殺生等等。

1.不可以借錢，會把好運借光。

2.不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3.元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4.當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5.不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大第為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6.不宜搬家，會把福氣搬光。

7.不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8.元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9.米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10.不要弄破衣物，以免錢財破光。

11.不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12.家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。

13.小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14.吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15.不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

此為民俗說法，不代表本網立場，切勿過度迷信。

湯圓 剪髮 元宵節 寒單爺

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