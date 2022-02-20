殺破狼周運勢／摩羯桃花運旺盛 3星座健康運差「當心病毒感染」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、冥王星合相志業宮位，進入到有名的機構，十分忙碌，但會覺得很充實。某些白羊座則是會開始創業，獨立接案，時間自由許多，但工作量也很大。

感情運方面，海王星、木星、太陽齊聚心靈宮位，暗戀的對象似乎察覺到你的心意，對方使用許多方式探測你。某些白羊座的秘密戀情曝光，會受到週遭之人的祝福。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到金錢宮位的天王星影響，當心被十分信任的親朋好友帶去參加直銷聚會、購買保險，或是加入宗教團體，不斷地購買沒有用的東西，或是需要繳納許多費用，但自己似乎都用不上。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到水星影響，會需要購買電子、電器類的產品，價錢十分昂貴，甚至需要分期付款，額外的開銷增加。某些白羊座要當心掉錢包，或是遺失貴重物品。

金牛座：

整體運勢

人際關係運勢佳，太陽、木星、海王星齊聚人際關係宮位，相位良好，會有機會與海外的人士交流，可因此交到新朋友，獲得珍貴的人脈，任何困難都可獲得幫助。

學業運方面，金星、火星、冥王星合相在學業宮位，會代表學校參加重要競賽，並獲得良好的成績。某些金牛座則是因為某些因素，需要待在家中，藉由網路遠端學習，會覺得比較輕鬆。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到天王星影響，在職場中，說話時容易得罪上司，此時需特別謹言慎行，即便是跟同事聊天，或是使用自己的社群媒體時，盡量少發言，沈默是金。

健康運方面，命宮受到天王星影響，注意腺體與內分泌的問題，此時容易因為病毒感染，或是因為施打疫苗，造成過敏或一些機能失調。工作也會有過勞的傾向，有時間多休息為佳。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、冥王星合相在慾望宮位，與戀愛對象的親密關係較為頻繁，情感可藉由身體的撫慰獲得滿足。某些雙子座會在對方的身上留下屬於自己的印記，表現出對他的佔有慾。

工作運方面，太陽、木星、海王星齊聚在志業宮位，在工作領域上有出色的表現，會成為眾所矚目的人物。某些雙子座目前正在創業階段，事業有所進展，未來前途可期。

本週須注意的部分

健康運方面，金星、火星、冥王星合相在疾厄宮位，喉嚨與泌尿系統容易發炎，多攝取水分為佳。這段時間需注意血光之災，當心發生意外傷害。火氣較大，容易嘴破、長痘痘。

學業運方面，在學業宮位的水星受到天王星影響，會因為一些因素需要透過網路遠端上課，但學習效果不佳。某些雙子座則是發覺學習場合的潛規則，必須遵從，否則無法獲得學分。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，金星、火星、冥王星合相在感情宮位，戀愛對象表現出對你強烈的佔有慾，被愛的感覺很幸福。某些巨蟹座則是感受到喜歡的人在肢體接觸上有更進一步的暗示，心中竊喜。

學業運方面，太陽、木星、海王星齊聚在在學業宮位，會有機會參加許多學術性的交流活動，認識許多可相互切磋與合作的新朋友。某些巨蟹座則是會獲得到海外當交換學生的機會，目前正準備啟程。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，會深深地感到人言可畏，許多不利自己的傳聞，若是不去反擊與澄清，會使週遭的人都以有色的眼光懷疑你。

健康運方面，土星與水星齊聚疾厄宮位，當心病毒感染呼吸系統，會演變成長久的慢性疾病。某些巨蟹座為了預防傳染病而接種疫苗，反而留下長期性的後遺症，感到有些後悔。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、木星、海王星齊聚在在財務宮位，相位良好，會獲得一筆賠償性的金錢，或是拿到家族長輩留下的財產。有投資習慣的獅子座，可在相對高點獲利了結。

工作運方面，金星、火星、冥王星合相在工作宮位，有些事情雖然麻煩了一點，但若能堅持自己的原則，在職場上的表現都會獲得許多人的肯定。某些獅子座正在執行一個光鮮亮麗的任務，雖然忙碌，卻很有收穫。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到天王星影響，與另一半在很多事情上意見不合，關係遇到瓶頸，有一方會提出分手。某些獅子座會覺自己在情感關係中總是被虧待，對愛情感到失望。

健康運方面，金星、火星、冥王星合相在健康宮位，工作嚴重過勞，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，喉嚨與泌尿系統也有發炎的狀況，這段時間需注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。

處女座：

整體運勢

感情運方面，太陽、木星、海王星齊聚在在感情宮位，同時金星、火星、冥王星合相在戀愛宮位，懷孕的機率較高，會與情感對象奉子成婚。單身已久的處女座，會邂逅想託付終身的人，對方也似乎對你頗有好感。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到天王星影響，會需要使用大量的外語溝通，對自己的語言程度比較沒信心。某些處女座在職場中容易惹上口舌是非，或與人溝通不良，甚至因此被人質疑專業能力不佳。

健康運方面，土星與水星齊聚在健康宮位，這段時間要當心病毒感染，可能留下長期的後遺症。某些處女座接種疫苗後，會產生嚴重的副作用，需要很長的時間才能復原。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到水星影響，寫報告、做作業時所需要使用的電腦或是儀器在此時故障，功課進度受到影響。某些處女座因為一些因素，必須在家上網遠端學習，有許多疑問無法即時提問，感覺不便。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星、火星、冥王星合相在家宅宮位，會在此時換新許多傢俱與家電，或是將家中的陳設做些小改變，居住環境煥然一新。某些天秤座會在此時購屋或搬家，密集地查看了許多物件，心中已有一些中意的選項。

工作運佳，太陽、木星、海王星齊聚在工作宮位，職場環境有所改變，會覺得現在的工作氣氛比較輕鬆，同事們的相處比較愉快。某些天秤座目前有幸參與一件很重大的任務，感覺十分光榮。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到天王星影響，傳給喜歡的人的訊息常常被已讀不回，對方似乎不太把你放在心上。某些天秤座與戀愛對象的親密關係不協調，覺得自己的感覺不被對方重視。

健康運方面，太陽、木星、海王星齊聚在健康宮位，身材有發福的傾向，睡眠品質不良，注意心血管方面的疾病。某些天秤座在這段時間接種疫苗，容易引發心血管方面的問題，疫苗的副作用反應特別強烈。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，太陽、木星、海王星齊聚在戀愛宮位，桃花旺盛，會同時有好幾個追求者，讓你不知如何選擇。感情穩定的天蠍座，目前正在熱戀狀態，懷孕的機率很高，兩人並不排斥奉子閃婚。

工作運方面，金星、火星、冥王星合相在面試宮位，求職或轉換跑道時，因履歷亮眼，會同時被好幾家公司網羅。某些天蠍座積極參與各項公務人員或國營企業人員的考試，成績可跨越門檻，順利進入公務機關服務。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到天王星影響，與家人溝通不良，容易吵架，最終會以冷戰狀態收場。某些天蠍座目前正在找房子搬家，但決定過於草率，會搬到環境較複雜的區域居住。

交通運方面，金星、火星、冥王星合相在交通宮位，駕駛交通工具容易被開罰單，或是與人發生行車糾紛，愛車受到外力的破壞，需要花很多錢整修。最近這段時間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，太陽、木星、海王星齊聚在家宅宮位，家庭中在以前難以解決的問題突然迎刃而解，壓力變輕。某些射手座計畫置產買新房，最近可物色到理想的物件。

金錢運方面，金星、火星、冥王星合相在金錢宮位，可搶購到某種限量商品，甚至還能轉手賺一筆。某些射手座目前會有很多外快可接，收益甚至超過正職的收入。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，在職場上有些流言蜚語波及到你，必須採取一些手段，才能平息紛爭。某些射手座與同事或客戶溝通不良，許多事務再度擱置停擺。

學習運方面，在學習宮位的水星相位不良，因為一些因素，無法到校上課，只能透過網路遠端學習，覺得學習效果不彰。某些射手座的作業、報告或考試成績不理想，會需要補交作業或補考。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、木星、海王星齊聚在面試宮位，此時有利於轉換跑道，進入到大型企業，或是進入公家機關服務。工作穩定的摩羯座，由於金星、火星、冥王星合相在命宮，正執行著十分光鮮亮麗的任務，但工作行程也非常緊湊。

感情運方面，金星、火星、冥王星合相在命宮，桃花運十分旺盛，會有許多人對你表示好感，但你一直心繫某個人，遲遲不想忘了對方。感情穩定的摩羯座，對喜歡的人表現比較主動，對方會因此感到驚喜。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到天王星影響，會在戀愛對象、小孩、寵物、偶像、娛樂方面花很多錢，其實很多的開銷都是不必要的浪費。某些摩羯座則是會買些新型態的電子產品，但不是很好用。

健康運方面，金星、火星、冥王星合相在命宮，喉嚨與泌尿系統容易發炎，需要多攝取水分。注意血光之災，容易發生意外傷害，火氣也比較大，容易嘴破、長痘痘，飲食作息要盡量維持正常。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、木星、海王星齊聚在金錢宮位，無意中囤積了許多目前市面上稀缺的物品，有一種富裕的優越感。某些水瓶座則是因為薪資增加了，又沒有時間消費，每個月都可以存下許多錢。

感情運方面，金星、火星、冥王星合相在心靈宮位，對某個憧憬的對象有肢體碰觸的機會，心裡感覺很愉悅。某些水瓶座的秘密戀情，會因為一些蛛絲馬跡而露餡，被人發現你與某個人正在熱戀中。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，家人十分嘮叨聒噪，年紀不小了還要被管束，會想離家出去生活。某些水瓶座每天都要使用的家電在此時故障，必須要換新。

工作運方面，水星與土星齊聚工作宮位，水星受到天王星影響，每天的突發狀況太多，身上背負太多責任，得小心翼翼地過日子。某些水瓶座感覺與週遭的人溝通不良，工作進行不順暢。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星、火星、冥王星合相在人際關係宮位，因為一些貴人的幫助，許多事情都進行得十分順利。某些雙魚座會因為各種社交活動而結識名人或是某些產業的大人物，對未來的前途大有幫助。

感情運方面，太陽、木星、海王星齊聚在命宮，會有許多人有意無意地對你釋放好感，想搞曖昧，甚至會有人大膽告白，不過目前你會傾向維持現狀，暫時不想脫單。感情穩定的雙魚座，會拉著對方一起做白日夢。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的天王星受到水星影響，想要轉職的雙魚座，自我感覺不太好，面試新工作時容易過度緊張，導致表現欠佳。工作穩定的雙魚座，在職場上與人溝通不良，卻只能生悶氣，敢怒不敢言。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到水星影響，原本開心出遊的計畫會因為一些因素延後或取消，感覺有些掃興。某些雙魚座則是在旅遊時遇到突發狀況，受困在某處動彈不得。

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