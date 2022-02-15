心理測驗／蟲叮在身上哪？ 剖析妳的性感之處「男人無法擋」

情人眼裡出西施，有時一個感覺對了，就會擦出雙方愛情的火花。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出對男性而言，妳最性感的地方是什麼。

請問：想像你被蟲叮了一下，被叮到的會是哪邊呢？

A 臉頰 B 手掌 C 手臂 D 腳部

選擇A臉頰的你，最性感的地方是明亮的眼神。當男性看著你的眼睛，很容易就會被擄獲。而你若是有中意的對象，比起用言語表達，不如投以真心的視線，更能傳達出你的心意。

選擇B手掌的你，最性感的地方是不經意的肌膚接觸。當妳有了愛戀的對象，會在日常中不致自覺地靠在對方的肩上，或者用其他方式接觸對方。而這樣自然的舉動，反而更會加深男方的愛憐之心。

選擇C手臂的你，最性感的地方是甜言蜜語。每當妳一開口，總是能吸引男士們的注意。而在約會的時候，你深情的話語更是最有力的武器，那些夢幻語彙從你嘴裡說出，總是能讓男方難以招架。

選擇D腳部的你，最性感的地方是性感的身材。會選擇這個選項的人，多半也對自己的身材非常有自信。有時你也會搭配特別的服裝，好去吸引男性把目光停留在妳身上，而結果證明這麼做，確實能打動男人的心。