心理測驗／小貓怎麼取名呢？ 瞭解自己深具魅力的迷人之處

每個人都有與生俱來的魅力，然而即使是自己，或許都不清楚自我真正的魅力之處在哪。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，透過替貓的取名方式，就能瞭解自己的魅力之處在哪。

請問：假如你養了一隻小貓，下列四個名字，你會想取哪一個？

A 小玉 B 瑪麗蓮 C 波奇 D 小咪

選擇A小玉的你，魅力點在於能夠沈穩地行動。小玉這個名字不太特別或稀奇，不過也不難記，反映出你是會重視，踏實完成普通事物的人。在紛亂的現代社會中，其實要保持冷靜的心裡，維持住這種狀態並不容易。不容易感情用事的你，能帶給大家十足的安心感。

選擇B瑪麗蓮的你，魅力點在於豐富的表情。說到瑪麗蓮，那自然會聯想到知名女星「瑪麗蓮夢露」。而你就像瑪麗蓮夢露一樣，是個喜怒哀樂都會寫在臉上的人，開心的時候笑得燦爛，悲傷的時候泣不成聲，這般豐富的情感，正是你受歡迎的秘訣。

選擇C波奇的你，魅力點在於特立獨行。比起貓咪，波奇更像是取在狗狗身上的名字，而會特意挑這選項，正反映出了你不隨波逐流，有著與眾不同的想法，並且有著旺盛的好奇心，只要是認為有趣的事情，就會毫不猶豫的深入挖掘。

選擇D小咪的你，魅力點在於容易被人接受。「咪」近似於小貓的叫聲，而任誰聽到這叫聲，很難不產生憐愛之情。而你也就像小貓一般，不管是碰到誰，都會很輕易地和對方搭好關係。而大家提到你，也都有著正面的印象，這就是你與生俱來的特別之處。