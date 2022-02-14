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心理測驗／這張圖四選一 分析你是不是太會暴怒啦

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能瞭解自己是不是容易暴怒的人。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能瞭解自己是不是容易暴怒的人。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，有的人沈得住氣，但也有人比較浮躁，常常忍不住自身的怒火。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己是不是容易暴怒發飆的性格。

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL

請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

A 火焰

B 恐龍腳印

C 雛鳥

D 葉片

選擇A火焰的你，是非常容易暴怒的人。你是個熱情的人，容易受到感情左右情緒。你雖然也因為這份古道熱腸，而幫助到周圍的人。然而缺乏冷靜卻是你的致命缺點，一旦生起氣來，就誰也無法阻止你。感到煩躁不耐時，不妨先深呼吸，轉移一下自己的注意力看看。

選擇B恐龍腳印的你，是稍微容易暴怒的人。你是性格單純的人，雖然看似平穩，然而一旦有什麼狀況，容易變得一發不可收拾。特別關於你在乎的人事物出意外，你更是無法克制自我。由於你一超過某個界線，就容易無法平復情緒，所以要儘早察覺異狀，讓自己轉換思考。

選擇C雛鳥的你，是稍微不容易暴怒的人。你是個羞恥心強烈的人，就算你想要生氣，但一想到在大家面前會很糗，就自然地控制住自我情緒。不過這也代表你不是不生氣，而是選擇忍耐，或許在看到其他人暴怒失態的時候，心裡會暗自羨慕他人可以忠於自我也說不定。

選擇D葉片的你，是非常不容易暴怒的人。你天生樂天知命，雖然有些遲鈍，但也讓你容易配合著周邊狀況，會認為「既然大家都覺得這樣最好，那麼應該沒問題」，是個很好相處的性格。因此你不會自己鑽牛角尖，演變成情緒失控的狀況。

日本 心理測驗

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