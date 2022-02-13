殺破狼周運勢／白羊年後收入大幅成長 摩羯被意外對象告白

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離土星影響，同時與志業宮位的金星、火星有良好連結，先前努力所累積下來的口碑，會帶來更多的客戶，收入在過年後大幅成長。某些白羊座因為堅守崗位，認真工作，老闆決定在年後為你加薪。

工作運方面，金星、火星、冥王星齊聚志業宮位，有許多重要的任務指定要你完成，感到自己的努力受到肯定。某些白羊座則是跳槽到新的職場，正在適應忙碌的步調。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人鬧情緒，雙方甚至封鎖聯繫的管道，不歡而散。某些白羊座的小孩或寵物，身體狀況不佳，讓你十分憂慮。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月的影響，會因為情感糾紛，必須斷絕與許多人的往來，或是被迫選邊站，感到為難。某些白羊座則是在此時退出一個團體，不再接受任何情緒或道德上的勒索。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，金星與火星合相在學業宮位，與人際關係宮位的海王星有良好連結，會在學習項目上覓得良師益友，在專業科目的研究成果受到重視。某些金牛座會受到有名氣的指導者賞識，代表一個團體參加重要的競賽。

感情運方面，在人際關係宮位的海王星與金星、火星有良好連結，某個朋友對你有好感，頻頻有些曖昧的舉動，必須把友情的界線劃分清楚，才不會讓這段情誼變質。某些金牛座則是會喜歡上自己的指導者，但師生關係不可逾越。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家中某個成員較為情緒化，會做出讓你擔憂的行為。某些金牛座會決定搬離目前的居所，尋求環境更理想的地區或房屋居住。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月影響，會因為工作的變動需要搬家，對於離開目前的職務也會有些不捨。某些金牛座職場環境惡劣，會想離職，轉換跑道，尋求新的可能性。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，木星與海王星齊聚志業宮位，轉換新的工作環境後，會覺得發展順利許多，職場的人也比較友善，感覺十分愉快輕鬆。工作穩定的雙子座，則是職場上不可或缺的角色，會升職成為管理層級的人物。

感情運方面，金星、火星、冥王星齊聚慾望宮位，與戀愛對象在親密關係方面互動頻繁，每天都十分滿足。還在曖昧中的雙子座，與喜歡的人會有許多肢體觸碰的機會，使你心情總是小鹿亂撞。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，代步工具在此時壽終正寢，必須報廢換新。搭乘大眾運輸工具的雙子座，通勤途中會遇到不愉快的事件，滿月期間當心被開罰單，或是發生行車糾紛，需特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的太陽受到滿月影響，會放棄一個重要的考試或競賽，對於目前學習的科目已經疲乏，甚至在此時決定休學。某些雙子座太多科目被當掉，面臨留級的壓力。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、冥王星齊聚感情宮位，與情感對象每天黏在一起，捨不得分開。單身的巨蟹座會遇到佔有慾較強的對象，意外的，你會很享受被人獨佔的感覺。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，與海外宮位的木星有良好連結，有許多與異國人士一起交流的機會，會交到來自國外的新朋友。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，容易衝動性購物，分期付款購買某種昂貴的物品，但很快就會後悔。太陽在財務宮位受到滿月影響，有投資習慣的巨蟹座，會因為一些經濟事件感到恐慌，賠本拋售投資標的。

健康運方面，水星順行回疾厄宮位，與土星、太陽齊聚，當心呼吸系統受到病毒感染，甚至引發心血管方面的問題，慢性疾病略有好轉，但需要長時間療養與復健。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，木星與海王星齊聚財務宮位，會接收到許多有形或無形的資產，某些資源與技術的交換可能遠超過你想像的價值。有投資習慣的獅子座，目前鎖定的標的已達到你的目標，可在此時獲利了結。

工作運佳，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，同時金星、火星、冥王星齊聚工作宮位，職場上的小人在此時離職，工作效率突然提升許多。某些獅子座則是轉職到更理想的領域，目前的發揮如魚得水。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，情感對象總是讓你失望，對於你的付出與犧牲並沒有放在心上，此時容易做出非理性的決定。某些獅子座則是莫名其妙被喜歡的對象封鎖，心情盪到谷底。

健康運方面，金星、火星、冥王星齊聚健康宮位，注意血光之災，當心發生意外傷害，或是罹患急性疾病，工作有過勞的傾向，注意水分攝取，泌尿系統容易發炎。

處女座：

整體運勢

感情運佳，木星與海王星齊聚感情宮位，同時金星、火星、冥王星齊聚戀愛宮位，相位皆良好，與喜歡的對象正在準備婚禮相關事宜，情感穩定。某些處女座則是正在懷孕，或是會領養新的寵物，生活愉快。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位影響，與木星有良好連結，新學期會分組成為一個團隊，相處融洽，一起合作研究題目，會更有效率，摸索不出的問題，在成員幫助下會茅塞頓開。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月能量影響，職場環境不佳，對工作倦勤，不論有沒有退路，身心的疲乏已到了極限，會決定丟辭呈。某些處女座則是完成了階段性任務，而卸下目前的職務，轉調到新的單位。

健康運方面，太陽、土星、水星齊聚健康宮位，太陽受到滿月能量影響，工作過勞，身心俱疲，慢性疾病的問題浮現，需注意心血管方面的問題。同時會是容易感冒的時期，呼吸系統當心病毒感染。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位影響，稅務或是一些貸款會因為一些政策，減免許多，省下不少錢。有投資習慣的天秤座，投資標的一直上揚，可選在相對高點獲利了結。

工作運佳，木星與海王星齊聚在工作宮位，在職場地位提升，會試圖改變整個工作領域，辦公室的氣氛會變得較為和諧愉悅。某些天秤座則是可以長期在家辦公，用線上的方式聯繫，省去許多通勤的時間。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，有朋友在此時鬧情緒，會選擇暫時封鎖對方，免得受無妄之災波及。某些天秤座會決定退出一個團體，不願被道德綁架，或是被群體性洗腦。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到滿月影響，朋友對你的情感對象頗有微詞，會夾在朋友與情感對象之間搖擺不定，左右難為。某些天秤座會對一個特別的人動情，但對方或自己已經有了穩定的伴侶。

天蠍座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的天王星脫離土星的影響，同時木星與海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人正在熱戀中，懷孕機率大，已有心理準備奉子閃婚。某些天蠍座則是想先登記，再選個好時間宴客。

旅遊運方面，金星、火星、冥王星齊聚旅遊宮位，趁著人潮較少、又風和日麗的日子到郊外踏青。某些天蠍座會挑戰難度較高的旅遊方式，可能攀登高峰，或是騎車環島，達成一個考驗意志的旅行目標。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個階段性任務已經達成，這一陣子會完成交接，轉調或跳槽到另一個單位。某些天蠍座則是因為家庭因素，需要回鄉或是辭職在家照顧家庭。

家宅運方面，水星、土星、太陽齊聚在家宅宮位，會因為居住環境不佳，或是因為工作因素，需要在此時離家或搬家。某些天蠍座需要投入全部的心力照顧家庭，重擔全落在你一人身上，感到十分吃力。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星、火星、冥王星齊聚金錢宮位，會用划算的價格購買到價值不斐的名牌用品。某些射手座因為去年工作表現優異，年後會被上司或老闆調薪，收入有些許成長。

家宅運方面，木星與海王星齊聚家宅宮位，會繼承一筆房地產，你會希望打造自己理想的空間。某些射手座這段時間會購屋或搬家，很順利就能找到理想的物件。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，上學期某個科目考試過度大意，成績不合格，可能需要重修或補考。某些射手座的作業或報告在此時告一段落，不過指導老師似乎不太滿意你的表現，感覺很受挫。

交運方面，水星、土星、太陽齊聚交通宮位，不論是駕駛車輛或走路，為了搶快不遵守交通規則，容易被攔下開單。出門旅遊或是到外地出差，會因為一些事故滯留在某個區域動彈不得。這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，金星、火星、冥王星齊聚命宮，同時在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，會被意想不到的對象告白，突然被這份真情打動，會想試著與對方交往看看。感情穩定的摩羯座，喜歡的對象會給你一個驚喜。

學習運方面，在學習宮位的木星與海王星相位良好，可獲得優秀的指導者，打開你某個科目的新視野。在學的摩羯座，會因為一些因素，在家裡以線上學習的方式上課，比每天要去上學輕鬆很多。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，需要購買某種昂貴的物品，或是分期付款繳交一些規費，每個月生活費用吃緊。有投資習慣的摩羯座，投資標的獲利不如預期，會在此時出脫手上持有標的，換取現金為佳。

工作運方面，金星、火星、冥王星齊聚命宮，目前承接一個光鮮亮麗的重大職務，使你不可輕易離開工作崗位，連放假、休息的時間都沒有，每天不斷加班，十分勞累。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，木星、海王星齊聚金錢宮位，除了正職之外，會有許多賺外快的機會，收入甚至會超過你原來的工作薪資。某些水瓶座會把手上的房地產，或是用不上的空間出租，獲取許多被動收入。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位的影響，與家人關係緩和，某些心結解除。某些水瓶座則是找到理想的居住環境，或是討厭的鄰居終於搬家了，生活品質獲得改善。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與另一半吵架，正在冷戰當中，甚至已經有分手的心理準備。某些水瓶座暗戀的對象突然消失在你的生活圈中，怎麼也打聽不到對方的消息，感到悵然若失。

健康運方面，水星、土星、太陽齊聚命宮，當心呼吸系統被病毒感染，引發肺炎，注意心血管方面的問題，特別是打過疫苗後，特別容易不適。有些慢性疾病徵狀浮現，要注意養生了。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星、火星、冥王星齊聚人際關係宮位，是交際應酬邀約特別多的時期，會藉由人際關係交換到許多金錢買不到的東西。某些雙魚座則是遇到貴人，在各種需求上給予你幫助。

感情運方面，木星與海王星齊聚命宮，單身的雙魚座，目前有許多追求者或曖昧對象，最好能找到適合的對象穩定下來。感情穩定的雙魚座，每天都被另一半寵溺著，過著幸福的日子。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個職務的階段性任務完成，會在此時卸任。某些雙魚座對工作感到倦勤，而決定丟辭呈，或轉換跑道。這段時間要當心公司營運不佳，突然無預警被裁員。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週要當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，飲食要注意衛生。女性則要注意婦科的問題，氣血容易因為寒冷而不順，需多吃些滋補養氣的食物。

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