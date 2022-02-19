每日星座運勢／獅子單身易遇有緣人 找商機有進帳
2022-02-19
牡羊座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。
事業運：★★★★★
衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！
財運：★★★★☆
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00寶石藍
開運方位：東北方向
金牛座
受到眾人的關注，有被重視的感覺。
整體運：★★★★☆
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
愛情運：★★★★☆
有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。
事業運：★★★☆☆
內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。
財運：★★★★☆
財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00蘋果綠
開運方位：東南方向
雙子座
喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。
整體運：★★★★★
心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。
事業運：★★★★☆
樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。
財運：★★★★☆
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀
開運方位：西南方向
巨蟹座
發揮自身的優點。
整體運：★★★☆☆
交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。
愛情運：★★☆☆☆
多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
事業運：★★☆☆☆
喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。
財運：★★★☆☆
財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠
開運方位：西北方向
獅子座
保持平靜，安撫心靈。
整體運：★★★★★
今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。
事業運：★★★☆☆
少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。
財運：★★★★★
正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠
開運方位：東南方向
處女座
運勢趨於平順。
整體運：★★★★☆
愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。
愛情運：★★★★☆
和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！
事業運：★★★☆☆
需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。
財運：★★★★☆
零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00深茄紫
開運方位：正東方向
天秤座
心情好，運勢佳。
整體運：★★★★☆
感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。
愛情運：★★★★★
異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！
事業運：★★★★☆
越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。
財運：★★★☆☆
謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00淺海藍
開運方位：西南方向
天蠍座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
事業運：★★☆☆☆
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
財運：★★★★☆
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
射手座
謙虛就能掌握更多的知識。
整體運：★★★☆☆
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
愛情運：★★★☆☆
感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！
事業運：★★★☆☆
很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。
財運：★★☆☆☆
有經濟上的難題，讓你懊惱不已。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00艷棗紅
開運方位：正東方向
摩羯座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！
事業運：★★★★☆
與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。
財運：★★★★☆
在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍
開運方位：東南方向
水瓶座
新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。
事業運：★★★☆☆
新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。
財運：★★☆☆☆
控制物慾、降低貪念，方能有結餘。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅
開運方位：西北方向
雙魚座
遇到事情和困難能得到有效的解決。
整體運：★★★★☆
戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。
愛情運：★★★☆☆
有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！
事業運：★★★★☆
幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！
財運：★★★★☆
幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠
開運方位：東北方向
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