每日星座運勢／金牛今日要保重身體 多多注意才好

2022-02-18

牡羊座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

事業運：★★★☆☆

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

金牛座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

財運：★★★★☆

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★☆

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

獅子座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

事業運：★★★☆☆

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

財運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00寶石藍

開運方位：正北方向

處女座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

事業運：★★★★☆

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

財運：★★☆☆☆

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

天秤座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

財運：★★★☆☆

誤交損友會導致財物的損失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：西北方向

天蠍座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

事業運：★★★☆☆

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：東南方向

射手座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。

財運：★★★☆☆

有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：東南方向

水瓶座

親切對人。

整體運：★☆☆☆☆

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

愛情運：★★☆☆☆

工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★★

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在公眾場合展現才華，易成為焦點人物，邂逅愛情的機會高；有伴侶者感情進展迅速。

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感！今日適合多發揮個人的專業來取得大家的認同，塑造良好形象。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會較為順心，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：西南方向





