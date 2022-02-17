每日星座運勢／牡羊長輩是最好老師 投資避免風險
2022-02-17
牡羊座
長輩是最好的老師。
整體運：★★★★★
桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。
愛情運：★★★★★
在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00祖母綠
開運方位：西北方向
金牛座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。
財運：★★★☆☆
生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀
開運方位：東北方向
雙子座
比較沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！
事業運：★★★☆☆
機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。
財運：★★☆☆☆
金錢問題多多，容易發生財務危機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00雪花銀
開運方位：西北方向
巨蟹座
保持工作環境整潔，心情更美麗。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。
愛情運：★★★☆☆
有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！
事業運：★★★☆☆
對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。
財運：★★★☆☆
鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫
開運方位：西北方向
獅子座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
事業運：★★☆☆☆
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
財運：★★☆☆☆
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00蘋果綠
開運方位：正北方向
處女座
今天容易與人起爭執。
整體運：★☆☆☆☆
單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！
事業運：★★☆☆☆
工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。
財運：★☆☆☆☆
容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00深海藍
開運方位：東南方向
天秤座
關心家人，才能更了解彼此的想法。
整體運：★★★★☆
另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。
愛情運：★★☆☆☆
今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。
財運：★★★★★
財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-07:00湖水綠
開運方位：正南方向
天蠍座
克制衝動的脾氣。
整體運：★★☆☆☆
工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。
愛情運：★★★☆☆
佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。
事業運：★★☆☆☆
很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。
財運：★★★☆☆
收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00芒果黃
開運方位：正西方向
射手座
與工作夥伴一同進退。
整體運：★★★★☆
人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。
愛情運：★★★☆☆
找情人去大吃一頓，藉著吃飯聊天說笑吧！
事業運：★★★★☆
好心情的陪伴下會有很好的表現，你的快樂能夠感染周圍的同事，輕鬆的環境也會讓你順利完成任務。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙
開運方位：東北方向
摩羯座
遇到問題越早解決越好。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。
事業運：★★☆☆☆
跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。
財運：★★★☆☆
花錢如流水，但很開心。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠
開運方位：東南方向
水瓶座
愛情需要用心經營。
整體運：★★★★☆
工作中的計劃停滯，你有點迷惘慌亂，再堅持下去便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留意才能規避這些風險！
愛情運：★★★★☆
單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，腦袋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！
財運：★★★☆☆
先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的跡象。有閒錢則不妨拿出來做點人情，對往後的財務往來會有幫助！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00香檳金
開運方位：西北方向
雙魚座
不太如意的一天，須多從自身找原因。
整體運：★★★☆☆
今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。
事業運：★★☆☆☆
能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。
財運：★★★★☆
有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍
開運方位：正北方向
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