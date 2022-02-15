每日星座運勢／雙魚飲水不忘掘井人 把握投資機會

2022-02-15

牡羊座

溝通不確實易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

事業運：★★☆☆☆

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

金牛座

思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

整體運：★★★★☆

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。

愛情運：★★★☆☆

有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

事業運：★★★☆☆

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

財運：★★☆☆☆

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

愛情運：★★★☆☆

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

財運：★★☆☆☆

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00可可棕

開運方位：東南方向

獅子座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00可可棕

開運方位：正西方向

天秤座

今天比較繁忙。

整體運：★★☆☆☆

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

愛情運：★★★☆☆

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

財運：★★☆☆☆

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：東北方向

天蠍座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00玉米黃

開運方位：西北方向

射手座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★☆

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

水瓶座

幫助他人會收穫不少。

整體運：★★★☆☆

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

愛情運：★★★☆☆

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

事業運：★★★☆☆

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

財運：★★★☆☆

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙魚座

飲水不忘掘井人。

整體運：★★★★☆

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

財運：★★★★☆

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正東方向





