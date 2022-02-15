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趣味心測：從逛街小習慣看出你能否「財富自由」

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趣味心測：從逛街小習慣看出你能否「財富自由」(圖片來源：Shutterstock)
趣味心測：從逛街小習慣看出你能否「財富自由」(圖片來源：Shutterstock)

在行為心理學的概念裡，一個人的習慣，其實反映出的是內心的潛意識。就拿逛街購物來說，一個小習慣就能看出你財富自由的指數有多高！科技紫微網今天就幫大家來測測，你能不能存到錢？有沒有變成「好野人」的機會？

情境：逛街時遇到了特別喜歡的衣服，但價格超出預算，最近也沒有場合可穿著它出席，此時你的決定是？
A、當下就決定購買，開心最重要
B、貨比三家後還念念不忘，決定買下來
C、不在店內購買，會上網找便宜的買
D、不會購買

A、財富自由指數15%
從你的購物選擇可以看出，「果斷決絕、隨心而為」是你的處事態度，在花錢這件事上，你比較注重個人感受，而較不考慮消費是否必需。理財觀念較弱，很多時候會成為衝動消費型購物者。

不管家底厚不厚，這項行為會讓你很難積累財富。要想改變這種狀況，不僅得提高自己的生財能力，更要學會克制自己對物品的慾望，用理性控制消費。

Ｂ、財富自由指數40%
從你的購物選擇可以看出，你有自己的想法，花錢不至於太衝動，但易被周遭環境影響。雖有某種程度的理性，但考慮不長遠，稍不留神就會受到消費主義誘惑，乖乖掏錢。

想要積累財富，保持獨立的判斷力是關鍵的因素之一。你如果難以克服這一點，財運就不會輕易的眷顧你，反而會一直與你擦肩而過。

Ｃ、財富自由指數60%
你已經有一定的理財意識，但是還沒有達到最佳狀態。從你的選擇來看，你花錢時很理性，也很謹慎，但你的決策容易被價格左右。因此，你會受到各種促銷優惠影響，在不知不覺中將很多小錢花在不必要的地方。

想做到財富翻倍，開源節流是關鍵。你已經有了節流意識，只是缺少一些理財知識的引導。只要針對這個方向加強進修，你的財務決策就會更完善而理性。

D、財富自由指數95%
你的財富自由之路最值得期待，實力指日可待。從你的選擇來看，你無疑是非常理性的，對於不需要的東西，你的態度非常堅定，這種購物觀念無形之中已經為你省下了不小開銷。

因此，不管你現在有錢沒錢，只要繼續堅持這種消費觀，並在此基礎上規劃你的收入，假以時日，財富累積的程度一定非常可觀。

雖然只是簡單的心測，不過可別小看了意志力的能量喔。真正的財富並不是靠運氣，而是一點一滴的累積。祝福各位都能順利走上財富自由之路！

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