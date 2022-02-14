玄彬孫藝真一起上榜！今年哪些生肖感情甜蜜 有望完成終身大事？
隨著2022壬寅年的到來，愛情運勢也展開了新的一頁。單身的人當然想祈求好緣份，而有伴侶的人也希望自己的感情運能夠順利。這次科技紫微網就來為大家分析，哪些生肖今年的感情甜蜜，有望完成終身大事？已有對象的你，快來看看自己上榜了沒！
2022年結婚運大旺
生肖馬
感情發展順利，是適合做出重大決定的一年。若你有心想婚，不妨在農曆四月或七月與情人開始準備談婚事、安排見雙方父母，有利於實現結婚心願。
生肖雞
這一年的感情運可謂先苦後甘，前半段的考驗若能攜手度過，到了年底便是開花結果的好時機。尤其適合在農曆十月和十一月求婚、討論結婚事宜。
生肖狗
感情有向前邁一大步的趨勢。彼此的羈絆加深，特別是愛情長跑者將會有想結婚、想定下來的衝動。就跟情人好好取得共識、邁向紅毯吧！
2022年感情運大吉
生肖牛
感情運佳，即使偶有口角，也不會改變彼此的心意。只要不躲起來生悶氣，好好把話說開，有望維持甜而不膩的戀情。
生肖馬
善用一些巧思與體貼，就能讓你常常享受到愛情的甜蜜。雖然難免有小爭執，但對感情影響不大，還會讓你們更加珍惜彼此。
生肖豬
感情生活整體來說和諧愜意，只是外界干擾不斷，有可能破壞你和對方之間的信任。遇事多溝通，若能順利度過難關，兩人的感情會更穩定。
婚姻是人生大事，除了要找到對的人共度一生，時運的助力也不容小覷喔！祝福大家都能在今年享受到愛情的美好，有情人終成眷屬！
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