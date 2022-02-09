愛神眷顧！「4星座」注定遇見好桃花

桃花是一種奇妙的特質，常常難以定位。有些人以為長相出眾就能有桃花，然而個人魅力才是引來好桃花的重要因素，也是最難培養的。在星座命盤裡，金星代表愛情，那麼，科技紫微網現在就從金星星座來分析誰最能得到愛神眷顧，總能遇上好桃花？

金星落入金牛座

通常聲音悅耳，或有歌唱天賦。你們不會只追求外表的美麗，還會把家裡打理得充滿美感，舉手投足之間更散發著藝術氣息，這為你們招來了不少桃花。

金星金牛雖然桃花多，但對待感情卻謹慎又慢熱，有時感應不到他人的好感，或是不願正面回應他人的感情。不過，能夠跟金星金牛的你們談戀愛的人，是非常幸福的，因為你們不僅性格溫柔，擅長照顧另一半，還能給對方帶來十足的安全感喔！

金星落入天秤座

往往有不錯的審美觀，懂得穿搭。你們不需要全身名牌，靠著打扮就能創造出自己的個人風格，展現出一種很舒服、又有吸引力的印象。

你們有點怕孤單，雖然不一定都喜歡社交，但社交能力卻都很強。在與人交往時，你們很擅長站在他人的角度思考問題，因此跟你們相處的時候會有種如沐春風的愉悅感。這為你們招來了源源不斷的桃花，有不少人偷偷暗戀你們哦！

金星落入雙魚座

你們的身上總有一種吸引異性的特質，可能是清純或溫柔，讓人忍不住多注意一點。越深入瞭解，就會發現你們內心仍然保留著一種單純，讓別人也跟著簡單起來。

在朋友關係中，你們總是無微不至，不吝嗇付出，重視心靈交流，偶爾還會展現滿溢的同情心和憐憫之情。這特質雖然容易讓你們招桃花，卻也使你們容易陷入感情的沼澤。

金星落入獅子座

慷慨浪漫、熱情積極、又能炒熱團體聚會中的氣氛，讓很多人樂意跟你們保持長久深入的聯繫。在那些以朋友相稱的好哥兒們裡，一定有人對你們有好感。

你們容易因為日久生情而開啟戀情，只要喜歡上一個人就會愛意洶湧，想要昭告天下。但同時，你們又有顆脆弱的玻璃心，即使在感情裡多麼不可一世，最終仍需要一個堅強的依靠，而這種反差感也能吸引不少桃花。

不管是否上榜，祝福各位都能順利招來好桃花，不只感情運，人際、機運也會跟著變好喔！

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