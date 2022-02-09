人生的大起大落，究竟是怎麼造成的？

隨著課程內容進入紫微十二宮以及雙星組合，學員Mike的提問次數也越來越多。雖然問題五花八門，但也感受到他認真學習的態度；有些甚至是大部分的學員都沒有想過的問題，問與答之間有如高手過招，倒也是新鮮有趣的經驗。

這一天，Mike提早抵達教室，說是有一堆問題想要求解，但是怕在課堂上一發不可收拾，影響課程進度。

這倒也是實情，有些學員不免抱怨課程進度不如預期，罪魁禍首直指Mike和有問必答的我。

「第一個問題是: 為什麼行運時遇到宮干與生年年干相同的大限，會是一個運勢起伏、大落、動盪的十年? 坐命者在這種大限不是會有雙化祿(化雙祿)、雙化權(化雙權)、雙祿存，理論上應該是過得還不錯才對啊!」Mike滔滔不絕地問道。

「但是別忘了命盤的大限中還有雙化忌(化雙忌)、雙擎羊、雙陀羅，這些都是負面、不利子。你有沒有想過: 為什麼會大起大落，而不是小起小落?

命盤中的這些雙化祿、雙化權、雙祿存鋪陳了一條『大起』的路徑，讓坐命者自我感覺良好，覺得自己天縱英明、無所不能。

而雙化忌、雙擎羊、雙陀羅建構了一條『大落』的路徑，讓坐命者在不經意、不留神之際，踏上『大落』之路，從雲端跌至谷底!」

「哇! 原來是這樣! 我沒有經歷過這種大限，的確很難體會。 那麼，坐命者什麼時候會踏上『大落』之路? 我們有方法可以在命盤上預先知道這個時間點，對當事者提出警訊嗎?」Mike的問題總像是水源充沛的溫泉，源源不絕而來。

「這種『大落』的時間點通常會發生在小限或是流年走到雙化忌、雙擎羊、雙陀羅所在的宮位。但是當事者通常被『大起』給沖昏了頭，縱使事前有警訊，通常也不會很在意。」

在實際的案例中，雖然當事者的命盤不同，但是事發的脈絡卻是相似的。

「這不就像走在大限的『地雷區』，要步步為營，否則就會步步驚心?」Mike的譬喻總是不會令人失望，精準而且到位。

「你上一堂課有提到『巨機同宮』，而且說丙年出生的人，福德宮有祿存、財帛宮有化祿，財福線有雙祿交馳，天機化權在命宮，三方又會到天魁、天鉞，是個名利雙收的格局。但是，我仔細研究後卻怎麼看都覺得不對勁!」Mike像是發現了天體中的黑洞，鍥而不捨地追問。

「你覺得哪裡不對勁!」

「福德宮有祿存代表賺錢輕鬆、財源廣進，財帛宮有化祿代表理財能力還不錯；但是福德宮有祿存，那麼田宅宮必定有擎羊，而且擎羊與七殺同宮，是一個極差的組合，代表當事者的錢留不住。我想不透的是: 既然財源廣進、又會理財，為什麼錢財還是留不住呢? 這說不過去吧!」

雖然Mike百思不得其解，但是許多人生的矛盾又豈是三言兩語就能說得明白。

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眼看接近上課時間，只好和Mike約定下課之後再討論。

眾人皆醉我獨醒的天機巨門

Mike所提到的「巨機同宮」的格局，是指巨門和天機在卯位同宮；在丙年出生的人，命宮有天機化權，福德宮有廟旺的天梁與祿存同宮，財帛宮則有天同化祿及天魁。

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本命命盤，巨門和天機在卯位同宮，丙年出生

Mike 百思其解不得其解的問題: 「既然財源廣進、又會理財，為什麼錢財還是留不住呢?」，答案雖然也在命盤裡，但是透過戲劇的詮釋，會有較深刻的體悟。

※

2013年上映的《寂寞拍賣師》(The Best Offer)，主角佛吉爾 (Virgil Oldman)如實地演繹了丙年出生「巨機同宮」坐命者可能的遭遇與困境。

佛吉爾自述「幼年失親、悲慘的孤兒院生活」，反映在命盤中的父母宮與田宅宮的煞星。父母宮的煞星讓他與父母緣分淡薄，田宅宮裡又是七殺與重煞(擎羊)的組合，以至於和樂融融的家庭生活對他來說是一種奢望。

雖說「幼年失親」不是他可以主導的人生選項，但是「與人寡和」卻是頗為適合佛吉爾的生活型態。生性孤僻，不喜歡被人打擾，甚至帶有潔癖的生活方式，都反映了巨門天機「眾人皆醉我獨醒」的價值觀 - 我身旁盡是一些笨蛋，我最好和笨蛋保持距離!

在孤兒院長大的他常被修女處罰，去修復工坊協助修復師工作。這本是一項無趣乏味的懲罰，但是天資聰穎的天機與觀察力入微的巨門，讓佛吉爾樂在其中，習得了與眾不同的獨特技能與品味 - 認識各種不同的藝術品與繪畫技巧，以及如何分辨贗品與真跡，為他日後成為藝術品拍賣師奠定了良好的基礎。

財帛宮的天同，也反映出天機這種「不喜歡賺勞力財」的特質，不是讓自己有技藝在身，靠著技能賺錢，就是靠著聰明的腦袋賺取「投機之財」。

而佛吉爾卻是兩者兼具。

一方面他是藝術拍賣界享譽盛名的拍賣師，但私底下他和一個自己相當瞧不起的藝術家比利(Billy Whistler)合作，兩人用非正當的競標方式幫佛吉爾收藏他情有獨鍾的畫作。佛吉爾用低於行情的方式取得名畫，比利則收取配合不正當競標的報酬。

於是，佛吉爾擁有一個不為人知的祕密: 一個收藏了數百幅各個時期女子肖像畫作的房間。這些收藏既是他畢生心血的所在，也是秘密財富(投機之財)的累積。

佛吉爾一明一暗的手法，除了靠技能賺錢之外，藉著非正當競標方式所收藏大量畫作的價值，也兌現了福德宮天梁加祿存的來財輕鬆、財源管道多的特性。

而福德宮的祿存，也讓佛吉爾絕不會虧待自己。身著高級西裝、高檔餐廳主廚特意為他慶生、住的是品味不凡的豪宅，又有各司其職的僕人伺候，加上擁有數百幅的名畫可以恣意地欣賞，從物質與精神的享受來看，雖然沒有親人與正常的家庭生活，佛吉爾此生應該是了無遺憾了。

然而，僕役宮的廉貞化忌卻是罩門所在。

僕役宮廉貞所代表的意象是交遊廣闊，但卻沒有知心好友。當然，這也不能怪佛吉爾的朋友們；面對這種個性孤僻、自我保護強烈的怪人，朋友們縱使願意敞開心扉、真誠交往，恐怕還過不了佛吉爾「往來無白丁」的嚴格篩選。

廉貞化忌在僕役宮，其實也預告了佛吉爾不適合與人合夥的禁條。廉貞的星性本就帶有遊走在道德與法律邊緣的企圖，更何況兩人合夥從事的還是不正當的勾當。事發之際兌現「被人賣了自己都還不知道」，也只是剛好而已。

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『財源廣進(福德宮天梁加祿存)、又會理財(財帛宮天同化祿)，為什麼錢財還是留不住(田宅宮七殺加擎羊)呢? 』

這個問題有了明確的答案: 「誤交損友」、「犯小人」都是標準答案。但是佛吉爾應該捫心自問，要不是自己長期瞧不起比利，逮到機會就要羞辱他、貶抑他，比利又何須大費周章、精心佈局來報復呢?

一場痛徹心扉的人生交易

既然人生的劇情大綱都已經寫好了，那麼這齣驚心動魄、扣人心弦的好戲什麼時候上演呢?

就在宮干與生年年干相同的大限，也就是佛吉爾的第六大限。

第六大限

第六大限約莫是五十幾歲至六十幾歲的年紀。人生至此，經驗、經歷豐富，"什麼大風大浪沒見過"的自信心也爆棚。

但是大限的命宮主星是廉貞，對宮是貪狼，兩顆桃花星對峙所產生作用力，用「臨老入花叢」來形容則一點也不為過。

廉貞有了四化之後，感情桃花的情況更為明顯，有人用「情鎖」來形容廉貞在感情方面所面臨的困境。廉貞化祿固然是桃花朵朵開，甚至不知道要摘哪一朵；廉貞化忌則是想愛卻愛不到，因為感情的問題而惹了麻煩，更何況廉貞還有雙化忌。

從結果來看，傾家蕩產仍無法換得愛人常伴身旁，真的是想愛卻愛不到了!

本命盤的福德宮多了一個祿存，本命盤的財帛宮多了一個化祿，財源廣進、財富快速累積的情況更為明顯。再加上本命命宮的天機又多了一個化權，讓佛吉爾更有自信、投機的賭性更為堅強。

一切看似順利，偶有小差錯，佛吉爾也毫不在意。

但是本命的僕役宮也多了一個化忌；佛吉爾的志得意滿、冷嘲熱諷，引發了比利黑吃黑的報復計畫，兌現了本命的僕役宮雙化忌。

而代表家產、積蓄的本命田宅宮，有七殺和雙擎羊，掏空的意味甚為明顯；這個宮位也是大限的夫妻宮，主導感情方面的運勢。七殺和雙擎羊作用在此，已經沒有比「賠了夫人又折兵」、「人財兩失」更為貼切的形容了!

大限的地雷都已埋設妥當，就看當事者在什麼時候誤闖而引爆了!

引狼入室的小限

當佛吉爾的小限進入雙擎羊的宮位，一連串連鎖的反應就此展開。

小限的太陽化忌與陀羅，引發了大限僕役宮麻煩，比利長久以來的積怨，轉化成報復的行動。尤其是命理中太陽的意象代表男性，因此佛吉爾大限僕役宮內的小人是男性，而不是女性。

小限的廉貞化祿也引發了佛吉爾大限命宮中的桃花，尤其是騙徒克蕾兒三番兩次的缺席與欲拒還迎的姿態，雖然讓佛吉爾火冒三丈，但也引發了他的好奇心，一步步走進眾人設下的圈套。在自我感覺良好的情況下，自認以魅力贏得美人的芳心。

大限僕役宮內除了有太陽之外，仍有代表女性的太陰，代表欺騙佛吉爾的小人不只是比利，還有化名克蕾兒的女騙徒(想想佛吉爾實在是蠻可憐的，搞了半天還不知道愛人的真名)、機械維修師勞勃、勞勃的女友莎拉、古宅的管理員。有男有女周旋在佛吉爾的身旁，頗有陀羅糾纏、纏鬥之意。

但是真正推坑，讓佛吉爾陷入深淵的，卻是自己。

小限代表自己，也可以說是那一年的心境、情緒、慾望、恐懼，甚至是身心及健康狀況。

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七殺本來就代表一種有勇無謀、不拘小節的特質，加上的擎羊之後更顯躁動。

精明、孤僻、防人一輩子的佛吉爾，在初嘗愛情甜美滋味及大雨之夜被美人救起之後，防人之心全面潰堤。不僅引狼入室，讓騙徒克蕾兒進入自己的豪宅，更主動展示自己放在密室的畢生收藏。

圖／imdb

最後更有驚人之舉，宣布退休並遠赴倫敦舉行職涯中最後一場的拍賣會；引狼入室在先，虛不設防在後，讓一干騙徒有充裕的時間搬光佛吉爾的收藏。

代表感情的大限夫妻宮與代表積蓄(收藏)的本命田宅宮，兩者完美地結合，並由代表「大破敗」的七殺、擎羊來做總結。

還有什麼情境能更真切地形容「人財兩失」這四個字?

羅馬雖然不是一天造成的，卻極有可能毀於一夕!

※

一如往常，Mike聽完之後沉默不語! (要讓他閉嘴不說話還真不容易)

過了一會兒，Mike說道: 「我要收回上次說過的那句話!」

「哪一句話?」

「如果自己可以安排或選擇，我要把煞星與化忌丟到僕役宮!

僕役宮有化忌實在太可怕了!」

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