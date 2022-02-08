心理測驗／哪個顏色的鬼最不好惹？測出內心隱藏的負面性格

人的性格相當複雜，有時就連自己，也未必真正深入瞭解過自己的內心到底是什麼。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我隱藏在心中的負面性格是什麼。

請問：圖中的四隻鬼，你認為哪隻感覺最不好惹？

圖中的四種鬼，你認為哪個最不好惹？圖擷取自 ananweb

A 紅色的鬼 B 藍色的鬼 C 綠色的鬼 D 灰色的鬼

選擇A紅色的鬼的你，內心的負面性格是「膽小」。你看似有勇氣迎向挑戰，實際上卻是內心脆弱，由於不想被別人看到自己軟弱的一面，才會硬著頭皮上前，也容易受到他人的言語動搖。不過，要是能真的鼓起勇氣，那麼就會超越表面功夫，讓自己更上層樓。

選擇B藍色的鬼的你，內心的負面性格是「感情用事」。旁人眼中的你，似乎是個可以冷靜判斷是非的人。但你自己很清楚，就算只是一點小事，也會把你搞得心情七上八下的，只是你靠著意志力才能撐住，讓自己不會顯露真實的情緒。雖然有時確實得忍耐，不過還是要找到抒發壓力的方法，才不會把自己逼瘋。

選擇C綠色的鬼的你，內心的負面性格是「怕麻煩」。什麼事都能俐落解決，也能注意到同伴間有什麼難處，這樣的你其實卻是怕麻煩，想按照自己的步調過活的人，只是礙於性格又沒辦法放著別人不管。其實，可以替自己在每個禮拜找一天悠閒度日，偶爾放鬆一下，享受自由的感覺。

選擇D灰色的鬼的你，內心的負面性格是「悲觀」。你是個看似優秀，甚至是個領頭羊角色的人，但其實你對自己的評價相當嚴厲，即使是來自別人的誇讚，你自己都會感到半信半疑。每個人本來就都有一些優缺點，不妨在日常生活中，一點一滴找尋自己的優點在哪，幫助自我重建信心。