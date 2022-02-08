聽新聞
test
0:00 / 0:00
心理測驗／哪個顏色的鬼最不好惹？測出內心隱藏的負面性格
人的性格相當複雜，有時就連自己，也未必真正深入瞭解過自己的內心到底是什麼。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我隱藏在心中的負面性格是什麼。
請問：圖中的四隻鬼，你認為哪隻感覺最不好惹？
A 紅色的鬼
B 藍色的鬼
C 綠色的鬼
D 灰色的鬼
選擇A紅色的鬼的你，內心的負面性格是「膽小」。你看似有勇氣迎向挑戰，實際上卻是內心脆弱，由於不想被別人看到自己軟弱的一面，才會硬著頭皮上前，也容易受到他人的言語動搖。不過，要是能真的鼓起勇氣，那麼就會超越表面功夫，讓自己更上層樓。
選擇B藍色的鬼的你，內心的負面性格是「感情用事」。旁人眼中的你，似乎是個可以冷靜判斷是非的人。但你自己很清楚，就算只是一點小事，也會把你搞得心情七上八下的，只是你靠著意志力才能撐住，讓自己不會顯露真實的情緒。雖然有時確實得忍耐，不過還是要找到抒發壓力的方法，才不會把自己逼瘋。
選擇C綠色的鬼的你，內心的負面性格是「怕麻煩」。什麼事都能俐落解決，也能注意到同伴間有什麼難處，這樣的你其實卻是怕麻煩，想按照自己的步調過活的人，只是礙於性格又沒辦法放著別人不管。其實，可以替自己在每個禮拜找一天悠閒度日，偶爾放鬆一下，享受自由的感覺。
選擇D灰色的鬼的你，內心的負面性格是「悲觀」。你是個看似優秀，甚至是個領頭羊角色的人，但其實你對自己的評價相當嚴厲，即使是來自別人的誇讚，你自己都會感到半信半疑。每個人本來就都有一些優缺點，不妨在日常生活中，一點一滴找尋自己的優點在哪，幫助自我重建信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言